Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Giappone, azzurre a caccia della semifinale! Sfida alle padrone di casa

L’Italia è a un passo dalle semifinali ai Mondiali 2018 di volley femminile. Ci basta solo una vittoria per volare tra le quattro grandi del Pianeta, domani (lunedì 15 ottobre, ore 12.20) affronteremo il Giappone a Nagoya: di fronte alla bolgia pronta a sostenere le padrone di casa, sconfitte dalla Serbia nel match d’apertura della Final Six, le azzurre andranno a caccia di un successo che ci permetterebbe di passare il turno già alla vigilia del big match contro le Campionesse d’Europa.

La nostra Nazionale, reduce da nove vittorie consecutive, si presenta all’appuntamento da imbattuta e partirà con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare un avversario all’ultima spiaggia, obbligato ad avere la meglio per rimanere in vita in questo torneo. Le ragazze del CT Davide Mazzanti puntano a proseguire il proprio cammino trionfale e vogliono continuare a fare sognare il nostro Paese che giorno dopo giorno sostiene con affetto questo magico gruppo di ragazze terribili, tanto giovani quanto esplosive e che nelle scorse settimane sono riuscite a demolire Cina, USA e Russia.

Sulla carta non dovrebbe esserci storia, l’Italia non può fermarsi al cospetto del Giappone e ha tutte le carte in regola per festeggiare in casa delle rivali. Dovremo stare molto attenti alle loro difese e ai tanti schemi offensivi che hanno a disposizione anche se contro la Serbia non sono quasi mai riuscite a farsi valere, salvo una reazione nella parte iniziale del terzo set. Il nostro sestetto punterà su un attacco forte delle bordate di Paola Egonu e sulla grinta di Miriam Sylla, sui muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi, sulla regia di Ofelia Malinov, sull’esperienza di Monica De Gennaro e Lucia Bosetti: individualità da urlo in una formazione sempre più affiatata e che sta facendo vedere tutto il suo valore.

Ultimo ostacolo per questa grande Italia che cerca il decimo sigillo per prendersi con anticipo la semifinale e continuare a volare. La compagine di Miyu Nagaoka e Sarina Koga non deve impensierirci, dobbiamo continuare a spingere senza voltarci indietro e guardare avanti con tutto il nostro carattere e la nostra proverbiale grinta che ha fatto la differenza fino a questo momento.













Foto: FIVB