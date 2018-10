Beach volley, World Tour 2018 Qinzhou: Menegatti/Orsi Toth volano in semifinale in Cina

Ottime notizie per il beach volley femminile italiano dal torneo 3 stelle di Qinzhou in Cina. Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, infatti, hanno conquistato l’accesso alla semifinale esaltandosi nel contesto asiatico e prevalendo in confronti non semplici che stanno a certificare la bontà della coppia nostrana.

Il duo allenato da Terenzio Feroleto ha superato in primis le spagnole Amaranta-Lobato con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-14). Una prestazione di grande compattezza delle due azzurre che hanno gestito il confronto in lungo e in largo, staccando il biglietto per i quarti di finale dove le avversarie erano le americane Rivees-Howard. Una sfida appassionante giocata punto a punto, soprattutto nel secondo set dopo che il primo aveva sorriso a Menegatti/Orsi Toth (21-16). Grazie ad un 27-25 di coraggio e determinazione il Bel Paese può festeggiare la conquista del penultimo turno delle nostre due ragazze che si contenderanno il biglietto per l’ultimo atto con le statunitensi Sponcil-Claes.













Foto: FIVB