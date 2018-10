Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Cina. Programma, orario e tv

L’Italia tornerà in campo giovedì 4 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile per affrontare la Cina nell’ultimo incontro della prima fase. La nostra Nazionale sfiderà le Campionesse Olimpiche a Sapporo (Giappone) in un incontro fondamentale per le nostri ambizioni: vincere sarebbe fondamentale per pensare seriamente di continuare il nostro cammino in questa rassegna iridata e di puntare concretamente alla qualificazione alla terza fase della competizione. Si preannuncia una partita estremamente complicata contro una delle grandi favorite per il successo finale, le azzurre se la dovranno vedere contro la corazzata guidata da Zhu Ting che partirà con i favoriti del pronostico.

Paola Egonu e compagne hanno già sconfitto le asiatiche nell’ultima Nations League ma questa volta la musica sarà sicuramente diversa visto l’elevata posta in palio, servirà una prestazione di assoluto livello tecnico per mettere in difficoltà questa Cina che ha fin qui compiuto un cammino perfetto e sognare un successo che peserebbe oro.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE:

12.20 Italia-Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB