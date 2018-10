Napoli-Liverpool in tv, come vedere la partita gratis e in chiaro. Orario e programma sulla RAI

Una partita che non si può sbagliare. Napoli-Liverpool, per i partenopei, è già una match da “dentro o fuori” anche se ci troviamo solamente alla seconda giornata del Gruppo C della Champions League 2018/19. I ragazzi di Carlo Ancelotti, infatti, si mangiano ancora le mani per lo 0-0 di Belgrado contro la Stella Rossa che, ora, li costringe a non poter più sbagliare, nè contro i Reds, ne nei prossimi due turni contro il PSG. Al San Paolo alle ore 21.00 si presentano gli inglesi di Jurgen Klopp, vittoriosi all’esordio contro i parigini e forti di un tridente offensivo imprendibile come Manè-Firmino e Salah. Il Napoli, dalla sua, risponde con i suoi Insigne, Milik e Callejon e la voglia di regalare un’altra grande gioia al proprio pubblico.

Napoli-Liverpool avrà il fischio d’inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa sia da SkySport (che detiene i diritti di tutta la competizione) tramite SkySport1 (canale 201) sia dalla RAI che presenterà l’incontro in diretta ed in chiaro su Rai1. Questo importante match di Champion League sarà visibile anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e su RaiPlay, su smartphone, pc o tablet.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dello spettacolare match del San Paolo, per non perdersi nemmeno un secondo delle emozioni della Champions League, in una sfida di capitale importanza.

CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

SECONDA GIORNATA GRUPPO C

Napoli-Liverpool – Diretta ore 21.00 su SkySport1 e Rai1

Replica su SkySport1 ore 00.30

