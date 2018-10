Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Cina, la semifinale dei sogni! La battaglia di Yokohama contro le Campionesse Olimpiche, le azzurre vogliono osare

L’Italia sfiderà la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile, l’appuntamento è per venerdì 19 ottobre (ore 09.10) a Yokohama (Giappone) per un incontro che speravamo di giocare da almeno quattro anni. Si tratta infatti della rivincita della semifinale dell’ultima rassegna iridata, le asiatiche si imposero per 3-1 nella bolgia di Milano e poi persero l’atto conclusivo contro gli USA: proprio al Mediolanum Forum iniziò il crollo verticale della nostra Nazionale che passò per una difficilissima qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 concluse mestamente al nono posto e che venne eliminata precocemente in due edizioni consecutive degli Europei. Nel frattempo le asiatiche si rimboccavano le maniche e si laureavano Campionesse Olimpiche al Maracanazinho.

Nelle ultime due stagioni l’Italia è tornata a crescere, il CT Davide Mazzanti ha saputo costruire e amalgamare un gruppo solido, giovane, coriaceo, ben assortito e con delle individualità che sanno giocare bene insieme: dietro a questo successo (raggiungere una Final Four non è mai cosa semplice, è la quarta della nostra storia) c’è stato un lavoro certosino, studiato in ogni minimo dettaglio, pensato per poter esaltare al meglio le qualità delle tante individualità a disposizione, talenti cristallini che messi insieme sono riusciti a fare la differenza con grande caparbietà, palesando un elevato tasso tecnico e un carisma da vendere.

L’Italia ha vinto dieci partite prima di crollare al cospetto della Serbia in un incontro che aveva poco valore, ora la semifinale da urlo contro la Cina che abbiamo già sconfitto durante la prima fase e che abbiamo superato negli ultimi cinque precedenti: non possiamo fermarci proprio sul più bello ma di fronte ci troveremo un avversario molto esperto e che sa cosa significa giocare incontri di questo peso mentre le nostre ragazze terribili sono al debutto in certi palcoscenici. Serviranno le bordate di Paola Egonu (sempre capocannoniere della manifestazione), i migliori attacchi di Miriam Sylla, i muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi, le difese di Monica De Gennaro, una regia perfetta di Ofelia Malinov e un contributo importante di Lucia Bosetti per avere ragione della corazzata di Lang Ping trascinata dal fenomeno Zhu Ting.

Sappiamo come batterle, ora bisognerà farlo nel momento più importante degli ultimi anni per continuare a sognare tutti insieme e giocarci poi la Finale contro la vincente di Serbia-Olanda, questa Italia ha dimostrato che può farcela e non si tirerà indietro. Ora tutti a Yokohama per una nuova battaglia campale, le azzurre hanno ancora in serbo diverse sorprese e vogliono mettere la ciliegina sulla torta.

