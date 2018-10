Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Azerbaijan, le azzurre cercano la sesta meraviglia per ipotecare la Final Six

Dopo due giorni di riposo e il trasferimento a Osaka, l’Italia è pronta per tornare in campo ai Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale, reduce da cinque vittorie consecutive (tra cui spiccano quelle contro la temibile Turchia di Guidetti e la Cina Campionessa Olimpica), affronterà l’Azerbaijan nel match d’apertura della seconda fase della rassegna iridata (domenica 7 ottobre, ore 09.10): le azzurre vanno a caccia del sesto successo per avvicinare ulteriormente la Final Six, ormai un obiettivo estremamente concreto per la nostra compagine che partirà con tutti i favori del pronostico.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno messo in mostra un buonissimo livello di gioco nelle uscite di Sapporo, hanno incantato per l’intensità offensiva e a muro, mostrando grande carisma e caparbietà contro delle avversarie di assoluto spessore tecnico. L’Italia ora se la dovrà vedere contro le azere che invece hanno perso nettamente contro USA, Russia e Thailandia: sulla carta dovrebbe essere un rivale non problematico ma dall’altra parte della rete c’è anche un fenomeno come Polina Rahimova, micidiale opposto capace di segnare vagonate di punti e di mettere in difficoltà chiunque come ha più volte dimostrato nel corso della sua carriera.

Le azzurre cercheranno di contenerla alzando le barricate sottorete e in difesa per poi aver vita facile contro le compagne che non sembrano essere all’altezza della situazione. Cristina Chirichella e compagne inseguono tre punti poco problematici per proseguire la propria cavalcata e continuare a sognare in grande. Ci affideremo alle fiondate di Paola Egonu, alla verve di Miriam Sylla, alla solidità di Lucia Bosetti, ai muri di capitana e di Anna Danesi, alla regia di Ofelia Malinov e al libero Monica De Gennaro. Tra l’altro l’Italia ha sconfitto agevolmente l’Azerbaijan nelle ultime due amichevoli giocate una decina di giorni fa prima di incominciare i Mondiali.

L'Azerbaijan ai raggi X

