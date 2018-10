LIVE Italia-Azerbaijan volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: le Tigri azzurre a caccia di una vittoria fondamentale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) inizia la seconda fase della rassegna iridata, le azzurre tornano in campo dopo aver infilato cinque vittorie consecutive e vanno a caccia del sesto sigillo che ci avvicinerebbe ulteriormente alla qualificazione alla Final Six della competizione. La nostra Nazionale, reduce dai netti successi su Turchia e Cina, non vuole più fermarsi ed è pronta per continuare a stupire nel Sol Levante a suon di grandi schiacciate e muri prorompenti.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico contro un avversario sicuramente ostico e molto agguerrito ma assolutamente alla nostra partita. L’Italia se la dovrà vedere soprattutto col fenomeno Polina Rahimova, micidiale bomber che segna vagonate di punti ma che si può arginare col nostro proverbiale gioco di squadra che unisce grandi attacchi e solide stampatone sottorete. Le azzurre vogliono incantare ancora una volta e vedono l’obiettivo sempre più vicino, ora è arrivato il momento di spingere e di non voltarsi più indietro.

Paola Egonu è pronta per piazzare le sue micidiale bordate, Miriam Sylla vuole confermarsi la migliore attaccante del torneo, al centro Cristina Chirichella e Anna Danesi vogliono murare di tutto, il libero Monica De Gennaro è caldissima in difesa, la regia di Ofelia Malinov e l’esperienza del martello Lucia Bosetti completano una formazione che ha tutte le carte in regola per regolare l’avversario odierno.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.10. Buon divertimento a tutti.













11-3 Altro muro di Chirichella su Aliyeva, Italia dominante.

10-3 Murone di Chirichella, stampato il primo tempo di Hasanova.

9-3 Bella difesa di Sylla, Bosetti non spreca in contrattacco con un diagonale a metà campo.

8-3 Contrattacco Egonu, primo time-out tecnico.

7-3 Tocco di seconda di Malinov.

6-3 Ace di Abdulazimova.

6-2 Esce la battuta di Egonu, comunque subito decisiva.

6-1 Fallo di posizione dell’Azerbaijan.

5-1 Lucia Bosetti difende tutto, poi siluro in diagonale di Miriam Sylla. Time-out Azerbaijan.

4-1 Fast Chirichella dopo che Egonu aveva messo in difficoltà la ricezione azera con il servizio.

3-1 Ace Egonu con l’aiuto del nastro.

2-1 Primo tempo della capitana Chirichella.

1-1 Risponde Mammadova, la giocatrice più pericolosa tra le fila azere.

1-0 Si parte con un diagonale di Paola Egonu.

9.11 Comincia la partita.

9.08 Consueto sestetto per l’Italia. Malinov palleggiatrice, Egonu opposto, Sylla e Lucia Bosetti schiacciatrici, Danesi e Chirichella centrali, De Gennaro libero.

09.06 Ora l’Inno Nazionale dell’Azerbaijan.

09.05 INNO DI MAMELI! TUTTI INSIEME ALL’ITALIA.

09.04 Le due squadre entrano in campo.

09.02 In mattinata gli USA hanno surclassato la Bulgaria, la Russia ha asfaltato la Turchia, il Brasile ha clamorosamente perso contro la Germania.

09.00 Dieci minuti all’inizio di Italia-Azerbaijan.

08.57 Nella prima fase hanno incantato la precisione della schiacciatrice Miriam Sylla e i muri di Anna Danesi, entrambe in testa nelle rispettive classifiche di rendimento. Riusciranno a replicarsi anche oggi?

08.55 Ci si aspetta una prestazione di lusso da parte di Paola Egonu, nostra fenomenale trascinatrice pronta a incantare a suon di punti.

08.53 L’Azerbaijan è un avversario assolutamente alla portata di questa Italia, la stella è Polina Rahimova che è in grado di segnare vagonate di punti. L’opposto è un vero fenomeno ma il resto della squadra non sembra essere all’altezza.

08.50 Venti minuti all’inizio della partita, le due squadre stanno completando il riscaldamento.

08.48 Oggi la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e punta a un successo fondamentale per puntare concretamente alla qualificazione alla terza fase. Le azere sono già state battute da USA, Russia e Thailandia.

08.46 L’Italia si presenta all’appuntamento da imbattuta e a punteggio pieno, con cinque vittorie consecutive tra cui spiccano quelle contro Turchia e Cina. Oggi le azzurre vogliono proseguire la propria marcia per avvicinare la Final Six.

08.44 Oggi inizia la seconda fase della rassegna iridata, si sono formati due gironi da otto squadre e ogni formazione si è portata dietro i risultati ottenuti nella prima fase.

08.42 Si gioca a Osaka (Giappone), fischio d’inizio alle ore 09.10.

08.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile.

