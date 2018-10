Italia-Azerbaijan, Mondiali volley femminile 2018 in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

L’Italia è pronta per tornare in campo ai Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone. Dopo aver conquistato cinque vittorie nelle prime cinque partite giocate, le azzurre se la dovranno vedere contro l’Azerbaijan nel primo incontro giocato: la sfida contro la compagine guidata da Polina Rahimova si preannuncia alla portata della nostra Nazionale che va a caccia del sesto successo consecutivo per avvicinarsi ulteriormente alla Final Six della rassegna iridata. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, reduci dalle roboanti affermazioni contro Turchia e Cina, non devono comunque sottovalutare un avversario ostico e rognoso che potrebbe crearci dei grattacapi.

Paola Egonu e compagne vogliono continuare a sognare in grande e non vogliono più fermarsi, a Osaka si punta davvero in alto e servirà giocare al massimo delle possibilità per fare ancora una volta la differenza e conservare un’imbattibilità d’oro. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Azerbaijan

ITALIA-AZERBAIJAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB