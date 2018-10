Volley femminile, Mondiali 2018: gli USA battono la Russia, Serbia e Brasile in scioltezza. L’Italia surclassa la Cina, chiusa la prima fase

Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono giocate le ultime 12 partite che hanno definito le classifiche dei vari gironi e la composizione dei gruppi della seconda fase.

OLANDA vs MESSICO 3-0 (25-19; 25-14; 25-16), Pool A a Yokohama

Passeggiata per le orange che conquistano la quinta vittoria consecutiva e si presentano alla seconda fase da imbattute. Grazie a 7 muri e 13 aces di squadra, le tulipane surclassano le centroamericane che comunque riescono a proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Riposano Celeste Plak e Laura Dijkema, top scorer Lonneke Sloetjes (12 punti, 3 aces) ma vanno in doppia cifra anche Juliet Lohuis (11, 5 aces) e Anne Buis (11, 4 muri). Al Messico non bastano le 13 marcature a testa di Andrea Rangel e Samantha Bricio.

BULGARIA vs CANADA 3-1 (23-25; 27-25; 25-21; 25-21), Pool B a Sapporo

Le Verdi vincono lo scontro diretto per il quarto posto e proseguono i Mondiali mentre le ragazze di Marcello Abbondanza vengono eliminate. Prestazione di lusso da parte delle Dimitrova (17 punti a testa per Gergana e Nasya) mentre alle nordamericane non bastano le 18 marcature di Autumn Bailey e Kiera Van Ryk.

COREA DEL SUD vs TRINIDAD & TOBAGO 3-0 (26-24; 25-15; 25-23), Pool C a Kobe

Si giocava solo per l’onore visto che entrambe le due squadre erano già eliminate, la spuntano le asiatiche prese per mano da Jeongah Park (26 punti) e Juah Lee (14, 6 aces) nella giornata sottotono di Kim Yeon Koung (9).

SERBIA vs PORTO RICO 3-0 (25-23; 25-17; 27-25), Pool D ad Hamamatsu

Tutto estremamente facile per le Campionesse d’Europa che concludono la prima fase a punteggio pieno. Riposto per Brankica Mihalovic, Tijana Boskovic e Milena Rasic. Top scorer Ana Bjelica (19 punti).

ARGENTINA vs CAMERUN 3-0 (25-22; 25-20; 25-12), Pool A a Yokohama

Le Leonesse avevano la possibilità di scrivere la storia qualificandosi alla seconda fase ma perdono nettamente contro l’Albiceleste che fa un favore al Messico, pur venendo eliminata. Spiccano i 14 punti di Julieta Lazcano e i 13 punti di Elina Rodriguez.

TURCHIA vs CUBA 3-1 (25-15; 25-14; 23-25; 25-7), Pool B a Sapporo

Le ragazze di Giovanni Guidetti lasciano per strada il terzo set a sorpresa ma per il resto dominano in lungo e in largo portando a casa la terza vittoria nel torneo. Sugli scudi Meryem Boz (17 punti), Hande Baladin (16) e Zehra Gunes (15 punti, 5 muri). Le caraibiche chiudono all’ultimo posto nel girone, 11 punti per Ailama Montalvo.

THAILANDIA vs AZERBAIJAN 3-1 (25-22; 15-25; 25-19; 25-17), Pool C a Kobe

Le asiatiche conquistano il terzo posto nel girone e grazie a questo successo possono continuare a sperare nella qualificazione alla terza fase. La Thailandia, che aveva già trascinato USA e Russia al tie-break, si rivela perfetta grazie a Onuma Sittirak (23 punti) e Malika Kanthong (16) mentre alle azere non basta la solita Polina Rahimova (25).

REPUBBLICA DOMINICANA vs KENYA 3-0 (25-5; 25-7; 25-15), Pool D ad Hamamatsu

Le caraibiche sbrigano la pratica e conquistano il terzo successo nel torneo surclassando le modeste africane. Spiccano i 17 punti di Yonkaira Pena (addirittura 9 aces!), 12 punti a testa per Lisvel Eve e Brayelin Martinez.

GIAPPONE vs GERMANIA 3-0 (27-25; 25-20; 26-24), Pool A a Yokohama

Sudatissima vittoria delle padrone di casa che si presentano alla seconda fase forti di quattro successi. Decisive Sarina Koga (21) e Ai Kurogo (18), alle tedesche non bastano Louisa Lippmann (21) e Jennifer Geerties (13).

ITALIA vs CINA 3-1 (20-25; 26-24; 25-16; 25-20), Pool B a Sapporo

USA vs RUSSIA 3-2 (19-25; 25-20; 26-24 12-25; 15-11), Pool C a Kobe

Partita spettacolare e pirotecnica tra due corazzate favorite per il titolo, le Campionesse del Mondo riescono ad avere la meglio al tie-break e a chiudere il girone in testa con 5 vittorie anche se hanno lasciato per strada due punti. Alle europee non è servita l’indemoniata Nataliya Goncharova da 35 punti. La prova di qualità da parte da Kimberly Hill (18), Jordan Larson (15), Foloke Akinradewo (15, 4 muri) e Kelly Murphy (14, rimpiazzata nel tie-break da Karsta Lowe) è bastata alle ragazze di Kiraly.

BRASILE vs KAZAKHSTAN 3-0 (25-11; 25-20; 25-13), Pool D ad Hamamatsu

Le verdeoro dominano e conquistano la quarta vittoria ai Mondiali, si distinguono soprattutto Tandara (14 punti) e Fernanda (12, 3 aces) mentre Gabriella e Thaisa rimangono a riposo, ultimo set per Adenizia.

Foto: FIVB