Rugby, Pro14 2018-2019: le Zebre vanno a Glasgow rivoluzionando la formazione della scorsa settimana

Le Zebre cercano il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive nel Pro14 di rugby: la franchigia di base a Parma si prepara all’unica trasferta scozzese della stagione dovendo andare a giocare a Glasgow domani sera alle ore 20.35. La formazione britannica tra le mura amiche non perde da oltre un anno.

Allo Scotstoun Stadium andrà in scena la partita numero 13 tra le due formazioni, con gli italiani che mai sono riusciti a prevalere: al momento in classifica nella Conference A gli scozzesi sono in testa a quota 20, mentre i bianconeri sono sesti e penultimi con 10 lunghezze.

Rivoluzione nella formazione titolare decisa da coach Michael Bradley: rispetto alla sconfitta interna contro gli Ospreys della scorsa settimana i bianconeri avranno otto effettivi diversi nel XV di partenza. Sono infortunati Nicolas De Battista, Renato Giammarioli, Giovanni Licata, Maxime Mbandà e Matteo Minozzi.

Esordio per l’ala figiana Balekana e per i piloni Ah-Nau e Bello, che andranno ad affiancare Fabiani in prima linea. Totalmente rinnovata la seconda linea con capitan Biagi e Krumov, mentre ci saranno novità anche in mediana: titolari Violi ed il sudafricano Brummer. Ritorna in campo dal 1′ anche Bisegni, prima in panchina per Azzolini e Raffaele, cerca l’esordio stagionale anche Ortis.

Di seguito i XV ufficiali delle due squadre per la sfida di domani sera:

Glasgow: Jackson, Jones L., Jones H., Dunbar, Hughes, Hastings, Horne G., Fagerson, Fusaro, Ashe, Gray (C), Davidson, Nicol, Turner, Kebble. A disposizione: Stewart, Allan, Rae, Peterson, Tameilau, Horne P., Matawalu. All.:Rennie.

Zebre: 15 Edoardo Padovani, 14 Gabriele Di Giulio, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Boni, 11 Paula Balekana, 10 Francois Brummer, 9 Marcello Violi, 8 Jimmy Tuivaiti, 7 Johan Meyer, 6 Apisai Tauyavuca, 5 George Biagi (C), 4 Leonard Krumov, 3 Eduardo Bello, 2 Oliviero Fabiani, 1 Cruze Ah-Nau. A disposizione: 16 Massimo Ceciliani, 17 Daniele Rimpelli, 18 Roberto Tenga, 19 Samuele Ortis, 20 Giosué Zilocchi, 21 Riccardo Raffaele, 22 Maicol Azzolini, 23 Giovanbattista Venditti. All.: Michael Bradley.













Foto: LPS/Ettore Griffoni

