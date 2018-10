Volley femminile, Mondiali 2018, Davide Mazzanti: “Oggi abbiamo offerto una grande prestazione contro la Turchia”

L’Italia è inarrestabile nei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre continuano a viaggiare a ritmi folli come un treno in corsa che travolge tutto e spazza via la Turchia con un roboante 3-0 (25-19; 25-21; 25-12): quarta vittoria consecutiva della nostra Nazionale in questa rassegna iridata, sono serviti appena 73 minuti per demolire le anatoliche in uno degli incontri più temuti della prima fase.

A Sapporo (Giappone) le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno letteralmente asfaltato la compagine di Giovanni Guidetti, dominando in lungo e in largo senza mai lasciare scampo alle avversarie, mostrando i muscoli in un incontro che doveva rivelarsi complicato e che invece ha promosso brillantemente il nostro sestetto: “Oggi abbiamo giocato veramente bene, in più è stata una gara in crescendo – le prime parole del tecnico nostrano (fonte: federvolley) – Nel terzo set le ragazze mi hanno impressionato, hanno tenuto sempre sotto pressione la Turchia e inoltre hanno tirato fuori colpi ancora più coraggiosi. L’unico momento di difficoltà è stato nel secondo set, in alcune situazioni potevamo osare di più, però poi poi abbiamo recuperato alla grande. La nostra è stata davvero un gran prestazione. Domani ci giocheremo al meglio delle nostre possibilità il primo posto nel girone con la Cina. Sarà fondamentale scendere in campo con lo stesso atteggiamento di oggi, sinora abbiamo fatto molto bene e vogliamo continuare su questa strada“, ha concluso Mazzanti.

Tra le protagoniste indiscusse del match contro le turche, Miriam Sylla ha espresso le sue sensazioni nel post gara: “Quella di oggi è stata proprio una bella vittoria, abbiamo giocato molto bene: era fondamentale conquistare la vittoria e i tre punti. In stagione avevamo già affrontato diverse volte la Turchia e sapevamo che è una squadra che non molla mai, ma io e le mie compagne abbiamo messo in mostra una gran pallavolo. Alla vigilia del torneo ero fiduciosa sul fatto che sarebbe venuto fuori tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi e spero che questo sia soltanto l’inizio. In campo tutte stiamo dando il massimo e sono felice chi i risultati stiano premiando i nostri sforzi. Qualche ora di riposo e poi si pensa subito alla Cina“, ha sottolineato la schiacciatrice.

Un’altra che si è messa particolarmente in evidenza è stata Anna Danesi. Con il suo supporto in attacco e a muro è stata fondamentale per il successo odierno: “Nelle precedenti sfide la Turchia ci aveva creato sempre qualche problema, ma oggi ci siamo riscattate alla grande. Sono felice di aver dato il mio contributo a muro, adesso voglio crescere anche in tutti gli altri fondamentali. Domani c’è subito un’altra sfida molto impegnativa con la Cina, nella quale ci giocheremo il primo posto del girone. Sappiamo il valore delle nostre avversarie, sono forti e possono contare su un terminale d’attacco come Zhu Ting che dobbiamo limitare. Giocare come oggi ci darebbe una grande mano. Siamo molto cariche e poi c’è tanta gente, una su tutte Miriam (Sylla ndr.), che porta ancora più energia: un fattore molto importante in questo tipo di gare“, ha dichiarato la 22enne nativa di Brescia.













Foto: Valerio Origo