VIDEO Dybala, la tripletta del fuoriclasse della Juventus allo Young Boys in Champions League

Tutto facile per la Juventus di Massimiliano Allegri nel secondo incontro della fase a gironi di Champions League. I bianconeri si sono imposti contro i campioni di Svizzera dello Young Boys con il punteggio di 3-0 grazie ad una splendida tripletta di Paulo Dybala, autore di una partita maiuscola e nettamente il migliore in campo. Juve che grazie a questo successo vola in vetta al girone H a punteggio pieno, in attesa del match tra Manchester United e Valencia di questa sera alle 21.00. Di seguito i gol e le azioni salienti del confronto.

IL PRIMO GOL DI PAULO DYBALA

Lindo lançamento do Bonucci e gol do argentino Dybala: Juventus 1×0 Young Boyspic.twitter.com/JDGqp62tgs — Goleada Info (@goleada__info) October 2, 2018

IL SECONDO GOL DI PAULO DYBALA

⚽️ GOLLL Juventus 2⃣ Vs 0⃣ Young Boys 🎥 ⚽ 🏃 Paulo Dybala.. Gol* !! Clique para assistir o vídeo 📹 : pic.twitter.com/wFfeFwl3mJ — Os Fanáticos (@OsFanaticosRv) October 2, 2018

IL TERZO GOL DI PAULO DYBALA

Alex Sandro, corta-luz do Bernardeschi, Emre Can, Mandzukic, Cuadrado, Dybala… gol! Hat-trick do argentino: Juventus 3×0 Young Boys pic.twitter.com/qZNCICTiP0 — Goleada Info (@goleada__info) October 2, 2018

Foto: Ciro Santangelo