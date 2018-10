VIDEO Charlene Guignard e Marco Fabbri secondi a Skate America! Riviviamo la rhytm dance degli azzurri

Prestazione davvero strepitosa di Charlene Guignard e Marco Fabbri nella rhytm dance che ha aperto Skate America 2018 per quanto riguarda la danza. La coppia azzurra si è distinta nel primo segmento della gara valida come prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico e ha chiuso in seconda posizione con 75.01 punti: ora sarà lotta con Zagorski/Guerreiro e McNamara/Carpenter per salire sul podio. Di seguito il VIDEO della prova di Charlene Guignard e Marco Fabbri.













Foto: Valerio Origo