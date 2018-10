Pattinaggio artistico, Skate America 2018: Fabbri e Guignard d’incanto, secondi dopo il programma corto! Guidano Hubbell/Donohue

Charlene Guignard e Marco Fabbri scaldano il ghiaccio di Everett (USA) dove si sta disputando Skate America 2018, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. La coppia italiana, ormai riferimento per il nostro Paese visto che Anna Cappellini e Luca Lanotte sono al momento fermi, si trova infatti al secondo posto dopo il programma corto di danza: prestazione davvero eccellente degli azzurri che hanno timbrato un interessante 75.01 (a un solo punto dal personale siglato il mese scorso al Lombardia Trophy), emozionando sulle note di un avvolgente mix che prevede Miedo a la Libertad, La Chanson des vieux amants e Tanos.

I ragazzi allenati da Barbara Fusar Poli, già quinti agli ultimi Europei e decimi alle Olimpiadi di PyeongChang, hanno incominciato nel migliore dei modi una stagione in cui potrebbero davvero togliersi delle soddisfazioni importanti e ora andranno sicuramente a caccia del podio in questa occasione. La coppia di stanza a Milano e tesserata per l’Agora Skating Team ha ottenuto 40.86 punti per la parte tecnica e 34.15 per i components, pagando tre punti abbondanti di ritardo dagli statunitensi Madison Hubbell e Zachary Donohue (78.43, 44.20 e 36.23).

I vicecampioni del Mondo, quarti ai Giochi sudcoreani, si sono spinti a sette decimi dal personale e hanno emozionato il pubblico presente mettendo una seria ipoteca sul successo finale. Gli azzurri saranno invece chiamati a una lotta serratissima per il podio con i quotati russi Tiffani Zagorski/Jonathan Guerreiro (73.30) e con gli statunitensi Lorraine McNamara/Quinn Carpenter (72.44).

SKATE AMERICA 2018: CLASSIFICA SHORT DANCE













Foto: Pier Colombo