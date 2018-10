Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: Nicolò Renna d’argento nel T293 Plus!!! Oro all’inarrivabile greco Kalpogiannakis

La sesta giornata di gare di vela ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires si è aperta con una splendida medaglia d’argento di Nicolò Renna nella specialità Techno 293 Plus! L’azzurro si è reso protagonista di una cavalcata fantastica ed ha meritatamente conquistato il podio di categoria, dovendo arrendersi solo alla classe del 16enne greco Alexandros Kalpogiannakis anche a causa di una gara finale al di sotto delle aspettative della vigilia.

Nicolò Renna è crollato in Medal Race dopo un fantastico percorso costellato da nove piazzamenti sul podio nelle undici regate di qualificazione, chiudendo l’ultima prova in una tredicesima posizione che gli ha comunque consentito di conservare una preziosissima medaglia d’argento dagli attacchi di Finn Hawkins. Il trionfatore assoluto è stato il greco Alexandros Kalpogiannakis, settimo in Medal Race ma primo nella classifica finale generale con un ampio margine di 13 punti su Renna e 23 sul britannico Hawkins, il quale ha difeso il podio dall’assalto dell’israeliano Tomer Vardimon (2° oggi, ma staccato di 10 punti dal bronzo).

Il giovanissimo azzurro ha dato filo da torcere per tutta la settimana al fenomeno ellenico ed è rimasto addirittura in corsa per il successo sino alla gara finale, in cui non è mai stato veramente in lotta per le posizioni di vertice sin dalla partenza limitandosi poi a gestire la sua seconda parte di regata per conservare il secondo gradino del podio olimpico. La vittoria parziale di regata, disputatasi in condizioni meteorologiche complesse, è andata al cinese Chen davanti all’israeliano Vardimon e al britannico Hawkins. A seguire scenderà in acqua Giorgia Speciale per andare a caccia della medaglia d’oro nel windsurf femminile.













Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires