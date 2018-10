Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: le speranze di medaglia dell’Italia

I Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires sono ormai alle porte, con le regate della vela che si disputeranno da domenica 7 a sabato 13 ottobre. Il programma degli Youth Olympic Games prevede l’assegnazione di medaglie in cinque specialità: windsurf (Techno 293+) e kitesurf (T:T Racing) maschili e femminili e la gara mista del Nacra 15. L’Italia è riuscita a strappare la qualificazione in tutte le specialità escluso il kitesurf maschile, presentandosi in Argentina con cinque atleti molto competitivi che andranno a caccia del podio.

La punta di diamante della spedizione azzurra sarà sicuramente Giorgia Speciale, che partirà coi favori del pronostico nel Techno293 dopo una stagione sfavillante in cui ha conquistato la medaglia d’oro in tutti le competizioni importanti a cui ha partecipato, inclusi i Campionati Mondiali Youth di RS:X. La diciottenne azzurra ha le credenziali e le potenzialità adeguate per andare a caccia dell’alloro anche nell’appuntamento a cinque cerchi riservato ai migliori velisti nati tra il 2000 ed il 2003. Nel windsurf maschile Nicolò Renna ha concrete chance di giocarsi la vittoria finale sino alla Medal Race, forte di un’ottima annata in cui si è laureato campione continentale ed iridato nel Techno293, oltre ad aver portato a casa il bronzo iridato giovanile nell’RS:X. Il giovane azzurro ha le carte in regola per andare a medaglia ma dovrà fare i conti soprattutto con il greco Alexandros Kalpogiannakis ed il francese Yun Pouliquen.

Nella gara mista del Nacra 15 l’Italia schiera un equipaggio con potenzialità da medaglia formato da Andrea Spagnolli e Giulia Fava, che dovranno però essere quasi impeccabili per eccellere a cospetto di avversari di altissimo livello. La giovane imbarcazione italiana si presenta a Buenos Aires dopo aver ottenuto la medaglia d’argento ai Campionati Europei ed ai Mondiali 2018 di Nacra 15, perciò va a caccia di un risultato di prestigio anche nell’ultimo evento di rilievo della stagione. Ottime possibilità di podio anche nel kiteboard femminile con una Sofia Tomasoni che vuole coronare un’annata stellare con l’alloro nella rassegna a cinque cerchi giovanile. La bolognese ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei e Mondiali 2018 di Kitesurf Twin:Tip Racing ed ora punta al massimo risultato anche in Argentina, anche se dovrà vedersela con la francese Poema Newland e l’americana Daniela Moroz.













Foto: Sofia Tomasoni – Kitesurfing.it