Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Speciale in testa dopo cinque regate! Nicolò Renna e Sofia Tomasoni in zona medaglie

La terza giornata di regate è quella buona per gli organizzatori, che riescono finalmente a far disputare un discreto numero di prove a tutte le categorie grazie alle buone condizioni metereologiche riscontrate nella giornata odierna. L’Italia della vela può sorridere per le ottime prestazioni in particolare di Giorgia Speciale, Nicolò Renna e Sofia Tomasoni, che si trovano attualmente in zona podio nelle rispettive classifiche parziali dopo tre giornate di gare delle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires.

Giorgia Speciale ha portato a casa due ottimi piazzamenti tra i primi tre nelle due prove odierne (3^ e 2^) ed ha mantenuto la vetta della classifica generale del windsurf femminile con tre punti di margine sulla russa Yana Reznikova (13-4) e quattro sulla francese Manon Pianazza (10-1). L’azzurra sinora è stata molto regolare, rimanendo sempre nelle prime tre piazze delle prime cinque regate a differenza delle inseguitrici dirette, perciò potrà anche permettersi di scartare in futuro un eventuale brutto risultato. Nel windsurf maschile Nicolò Renna ha conservato la seconda posizione della classifica generale con un buon parziale odierno di 7-2, rimanendo in scia al leader greco Kalpo Kalpogiannakis, il quale ha scartato un pessimo 13° posto e si è riscattato subito dopo con il successo nella quinta regata della competizione. L’azzurro dista quattro punti dal greco ma è riuscito ad accumulare un discreto vantaggio di sei lunghezze sul britannico Hawkins e otto sul cinese Chen e l’israeliano Vardimon.

Buonissima partenza per Sofia Tomasoni nel kiteboard dopo la difficile giornata di ieri in cui è stato rimandato tutto il programma. La bolognese ha aperto la sua Olimpiade giovanile con un terzo, un secondo ed un quarto posto (scartato) che le hanno permesso di collocarsi in terza posizione nella classifica assoluta parziale alle spalle della tedesca Alina Kornelli (8-1-1) di tre punti e con lo stesso punteggio dell’argentina Ona Romani. L’iberica Nina Font e la polacca Oliwia Hlobuczek occupano la quarta e quinta piazza con due lunghezze di ritardo dalla portacolori azzurra. Pessima giornata invece per l’equipaggio italiano del Nacra 15 formato da Andrea Spagnolli e Giulia Fava, sprofondato in ottava posizione a 12 punti dal podio a causa di due quindicesimi, un quinto ed un primo posto raccolti nelle quattro regate odierne. Gli azzurri hanno pagato a caro prezzo la squalifica subita nella prima prova e la mancata partenza nella seconda, che hanno fatto scivolare Spagnolli e Fava di diverse posizioni in graduatoria nonostante l’incoraggiante successo ottenuto nell’ultima regata.













