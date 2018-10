Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Speciale conserva la leadership nel T293+, Nicolò Renna e Sofia Tomasoni consolidano la seconda piazza!

La quinta giornate di regate ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto lo svolgimento di otto regate complessive a causa della mancanza di vento che ha costretto gli organizzatori ad interrompere il programma nel pomeriggio argentino per poi rimandare definitivamente le prove previste. Gli azzurri in lotta per le medaglie si sono ben disimpegnati ed hanno conservato il medesimo piazzamento di ieri in classifica generale. Giornata di riposo per i Nacra 15, che domani scenderanno in acqua per le ultime regate di qualificazione in vista della Final Race di sabato.

Giorgia Speciale è scesa per la prima volta dal podio nella seconda regata di giornata (la decima in totale), che ha concluso con una quarta posizione comunque positiva in ottica classifica generale della specialità Techno 293 Plus femminile. Il giovane fenomeno azzurro, protagonista di una stagione strepitosa in cui ha conquistato il titolo europeo e iridato juniores di RS:X, ha portato a casa un ottimo secondo e primo posto rispettivamente nella prima e terza prova di giornata conservando la vetta della graduatoria generale con 17 punti di margine sulla francese Manon Pianazza (1-2-7), e 21 sull’israeliana Naama Gazit (4-3-16).

Nella competizione maschile si sono disputate tre regate in cui Nicolò Renna ha ottenuto due secondi ed un primo posto utili per il consolidamento quasi definitivo della sua seconda posizione nella classifica assoluta. L’azzurro è stato preceduto nelle prime due regate dal greco Kalpogiannakis, giunto 2° nella terza prova, ed ora la graduatoria generale al termine della Opening Series vede l’ellenico in testa con 7 lunghezze di margine sul nostro portacolori, 27 sul britannico Finn Hawkins e addirittura 38 sull’israeliano Tomer Vardimon.

Nel kiteboarding femminile l’azzurra Sofia Tomasoni è giunta settima al termine della sesta regata (l’unica disputata oggi), perdendo contatto dalla leader tedesca Alina Kornelli (distante 8 punti) ma riuscendo a conservare la seconda piazza dalla rimonta delle inseguitrici. La bolognese precede in classifica generale di un punto la spagnola Nina Font, di quattro la francese Poema Newland e la cinese Jingle Chen e di 4,8 l’argentina Ona Romani. Al maschile comanda sempre il dominicano Deury Corniel davanti allo statunitense Cameron Maramenides e allo slovacco Toni Vodisek.

Foto: Kitesurfing.it