Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: FENOMENALE GIORGIA SPECIALE!! Oro nel windsurf femminile davanti a Pianazza e Reznikova!

Dopo la medaglia d’argento di Nicolò Renna, l’Italia della vela può festeggiare anche il meraviglioso oro di Giorgia Speciale nel Techno 293 Plus ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. L’azzurra ha sbaragliato la concorrenza sin dalla prima giornata ed ha continuato ad aumentare costantemente il proprio vantaggio in classifica sulle avversarie per poi chiudere i conti con l’ennesimo successo in Medal Race. L’anconetana si era presentata alla prova finale con un margine di 17 punti sulla transalpina Pianazza, perciò sarebbe stato sufficiente un piazzamento tra le prime diciassette per aggiudicarsi il successo, ma Giorgia non si è limitata a gestire ed ha dominato anche la regata finale allungando sin dalle prime battute ed infliggendo dei distacchi abbastanza netti nei confronti di Pianazza (2^) e Reznikova (3^).

La diciottenne azzurra ha coronato una stagione semplicemente perfetta con un’altra affermazione strepitosa che fa seguito alla medaglia d’oro ottenuta ai Campionati Europei e Mondiali Junior di RS:X. Il ruolino di marcia di Giorgia Speciale in questi Youth Olympic Games è impressionante considerando che il peggior risultato è stato il quarto posto raccolto in occasione dell’undicesima regata e nelle rimanenti undici gare ha collezionato cinque primi, due secondi e quattro terzi posti. La francese Manon Pianazza ha conquistato la medaglia d’argento, distanziata di 18 lunghezze dalla vetta, mentre la russa Yana Reznikova si è guadagnata il bronzo per appena un punto nei confronti dell’israeliana Gazit grazie all’ottima Final Race chiusa in terza piazza. Domani il programma si chiuderà con le Medal Race di kiteboarding e di Nacra 15, con la bolognese Sofia Tomasoni che va a caccia di una medaglia.













Foto: Giorgia Speciale – Il Messaggero