Vela, Mondiali iQFoil 2024: Nicolò Renna e Marta Maggetti grandi protagonisti a Lanzarote nella flotta Gold

Ottime notizie per i colori azzurri al termine della terza effettiva giornata d’azione ai Campionati Mondiali 2024 di iQFoil, in corso di svolgimento a Lanzarote (Spagna) fino a sabato 3 febbraio e valevole come evento di qualificazione a cinque cerchi. La rassegna iridata della nuova tavola olimpica assegna infatti un pass non nominale per genere ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi 2024 (l’Italia aveva già centrato l’obiettivo sia al maschile che al femminile).

Le condizioni meteo odierne hanno presentato un vento inizialmente sui 15-17 nodi che è calato poi leggermente nel pomeriggio, consentendo comunque il regolare svolgimento di tutte e cinque le prove previste (con il format Course) per le Gold Fleet. Domani è in programma l’ultima giornata di Final Series con le ultime regate della flotta Gold, che promuoveranno i primi 10 della classifica generale alle fasi finali con in palio le medaglie.

Ruolino di marcia davvero notevole per il campione europeo in carica Nicolò Renna, che mette a referto uno score di 2-1-3-4-(18) guadagnando due posizioni e salendo al secondo posto della generale con un distacco di 7 punti dall’olandese Luuc Van Opzeeland e con un vantaggio di 35 punti sulla terza piazza dell’australiano Grae Morris. Si complica la rincorsa alla top10 di Luca Di Tomassi, adesso 16° a -45 dalla zona Medal Series, mentre è troppo lontano l’unico altro italiano impegnato nella flotta Gold Manolo Modena, 54°.

Nella gara femminile prosegue l’esaltante rimonta della campionessa iridata 2022 Marta Maggetti, che vince due prove (5-13-23 gli altri piazzamenti) e balza dal decimo al quarto posto assoluto con un gap di 13 punti dalla terza posizione dell’israeliana Katy Spychakov che varrebbe il pass diretto per la semifinale. Sempre saldamente al comando la britannica Emma Wilson, mentre le altre azzurre Giorgia Speciale e Sofia Renna sono più distanti in 29ma e 34ma piazza.

