Vela, Mondiali iQFoil 2024: Italia alle Medal Series con Nicolò Renna (già in semifinale) e Marta Maggetti

Bilancio agrodolce in chiave azzurra al termine dell’ultima giornata di Final Series ai Campionati Mondiali 2024 di iQFoil, in corso di svolgimento a Lanzarote (Spagna) fino a sabato 3 febbraio e valevole come evento di qualificazione a cinque cerchi. La rassegna iridata della nuova tavola olimpica assegna infatti un pass non nominale per genere ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi 2024 (l’Italia aveva già centrato l’obiettivo sia al maschile che al femminile).

Per quanto riguarda le Gold Fleet, si sono disputate anche oggi cinque prove suddivise tra slalom (due) e course (tre) con vento sui 12-15 nodi per tutto il giorno. Il Bel Paese si presenterà alle Medal Series di domani con due possibili carte da medaglia, che si confermano tra i big internazionali della classe e ipotecano di fatto la convocazione per le Olimpiadi.

Tra gli uomini parliamo ovviamente di Nicolò Renna, campione europeo in carica, che resta in seconda posizione non riuscendo ad attaccare la leadership dell’olandese Luuc Van Opzeeland (che vola così direttamente in finale ed è certo del podio iridato) ma difendendosi dal tentativo di rimonta del neerlandese Kiran Badloe (terzo) e del francese Nicolas Goyard (quarto).

Renna accede dunque alla semifinale insieme a Badloe, mentre gli ultimi due slot verranno assegnati ai primi due classificati dei quarti di finale (in cui saranno impegnati dal 4° al 10° della classifica). Peccato per Luca Di Tomassi, 11° overall e primo degli esclusi dalle Medal Series per soli 3 punti, mentre Manolo Modena ha chiuso 47° nella flotta Gold.

Obiettivo minimo centrato nella gara femminile dalla cagliaritana Marta Maggetti, oro mondiale 2022, che si qualifica per le fasi finali della manifestazione in settima posizione assoluta dovendo quindi partire dai quarti di finale. L’azzurra, brillante nella seconda e terza prova course di giornata, si era portata addirittura nella top3 della generale perdendo poi terreno negli ultimi due Slalom e vedendo sfumare in extremis il passaggio diretto alle semifinali. Già qualificata in finale e sicura di una medaglia la britannica Emma Wilson, mentre avanzano in semifinale la spagnola Pilar Lamadrid Trueba e l’israeliana Katy Spychakov. Distanti le altre italiane della flotta Gold, con Giorgia Speciale 27ma e Sofia Renna 42ma.