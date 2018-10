Triathlon, World Cup Sarasota 2018: la staffetta mista va agli Stati Uniti, davanti a Canada e Brasile

La due giorni della World Cup di triathlon 2018 di Sarasota in Florida, si è chiusa con il successo dei padroni di casa degli Stati Uniti nella staffetta mista. Il quartetto americano, composto da Renee Tomlin, Jason West, Taylor Spivey e Morgan Paerson, ha completato la prova in 1:07.40, precedendo di appena 5 secondi il Canada, che vedeva al via Joanna Brown, Tyler Mislawchuk, Desirae Ridenour e Matthew Sharpe. Terza posizione per il Brasile a 20 secondi, con Beatriz Neres, Reinaldo Colucci, Luisa Baptista e Manoel Messias. Quarta posizione finale per il Messico, quinto per l’Argentina. Le altre nazioni non hanno completato la gara. Ricordiamo che non era al via la squadra italiana.

ORDINE DI ARRIVO STAFFETTA MISTA SARASOTA

Foto: triathlon 07 – foto origo valerio