Triathlon, World Cup Miyazaki 2018: per l’ultima recita stagionale otto azzurri in gara

Si chiuderà con una gara su distanza olimpica la stagione 2018 del triathlon: sabato 10 novembre a Miyazaki, in Giappone, calerà il sipario sulla World Cup con la prova nipponica che chiamerà gli atleti a misurarsi con 1500 metri (due giri da 750 m) a nuoto, 40 km (7 giri da 5.7 km) di ciclismo e 10 km (4 giri da 2.5 km) di corsa.

Nella prova maschile a difendere i colori dell’Italia saranno Gianluca Pozzatti, Alessandro Fabian, Davide Uccellari, Delian Stateff e Gregory Barnaby, anche se i favori del pronostico sono per il padrone di casa Ryotaro Otani e per gli australiani Brandon Copeland, Ryan Bailie e Marcel Walkingoton.

Nella prova femminile invece saranno tre le italiane al via: si tratta di Ilaria Zane, Anna Maria Mazzetti e Giorgia Priarone. Anche in questo caso però le favorite per il successo finale provengono da altri continenti: la triatleta da battere sarà la statunitense Summer Cook, un gradino sotto appaiono le messicane Cecilia Perez e Jessica Romero Tinoco.

Le due prove si svolgeranno nello stesso giorno, sabato 10 novembre: all’1.30 della notte italiana partiranno le donne, con una conclusione prevista attorno alle 3.30, mentre gli uomini partiranno alle 4.30 con l’arrivo previsto per le 6.30. Subito dopo la conclusione della prova maschile si terranno le cerimonie di premiazione.













Foto: Valerio Origo