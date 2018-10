Triathlon, World Cup Tongyeong 2018: quinti Alessandro Fabian ed Anna Maria Mazzetti, vincono Studer e Ueda

Si è svolta nella notte italiana la tappa sudcoreana della World Cup di triathlon, penultima prova del calendario stagionale: a Tongyeong buona prestazione degli otto italiani in gara sulla distanza sprint. Spiccano i quinti posti di Alessandro Fabian e Anna Maria Mazzetti, ma tutti gli azzurri impegnati hanno portato a termine 750 metri di nuoto, 6.6 km di ciclismo e 2.5 km di corsa.

Nella gara maschile successo a sorpresa dell’elvetico Max Studer, che completa le fatiche in 53’56”, battendo in volata il transalpino Felix Duchampt, a 1″. Leggermente più indietro lo statunitense Eli Hemming, staccato di 5″, mentre l’israeliano Amitai Yonah si classifica quarto a 8″. Alessandro Fabian è ottimo quinto a 16″, mentre Davide Uccellari accusa 36″ di ritardo chiudendo tredicesimo. Arrivano praticamente insieme Gianluca Pozzatti, 18° a 46″ e Delian Stateff, 19° a 47″. Benino anche l’ultimo dei cinque azzurri, Gregory Barnaby, che giunge 23° a 56″ dal vincitore.

Gara maschile (Top 5 + italiani)

1 Max Studer SUI 53:56

2 Felix Duchampt FRA 53:57

3 Eli Hemming USA 54:01

4 Amitai Yonah ISR 54:04

5 Alessandro Fabian ITA 54:12

13 Davide Uccellari ITA 54:32

18 Gianluca Pozzatti ITA 54:42

19 Delian Stateff ITA 54:43

23 Gregory Barnaby ITA 54:52

Nella gara femminile invece sono rispettate le previsioni della vigilia, con l’affermazione della nipponica Ai Ueda che vince in 59’39”, precedendo di 10″ la transalpina Sandra Dodet. Queste le uniche due atlete a coprire la distanza in meno di un’ora: la terza classificata, la statunitense Renee Tomlin, infatti taglia il traguardo con 22″ di ritardo (1:00:01 il tempo complessivo). Quarta la cilena Barbara Riveros, a 24″, quinta la nostra Anna Maria Mazzetti, staccata di 27″, a soli 5″ dal podio. Non altrettanto bene le altre due azzurre: ventesima Ilaria Zane a 1’38”, trentunesima Giorgia Priarone a 4’00”.

Gara femminile (Top 5 + italiane)

1 Ai Ueda JPN 59:39

2 Sandra Dodet FRA 59:49

3 Renee Tomlin USA 1:00:01

4 Barbara Riveros CHI 1:00:03

5 Annamaria Mazzetti ITA 1:00:06

20 Ilaria Zane ITA 1:01:17

31 Giorgia Priarone ITA 1:03:39













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it