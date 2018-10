Tre Valli Varesine 2018: programma, orari e tv. Il percorso e l’altimetria

È in programma domani la 98ma edizione la Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo, con partenza dalla Città di Saronno e arrivo su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la tradizionale salita del Montello, punto cruciale della corsa. La gara si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, per via della massiccia presenza di big allo start (tra cui anche il campione del Mondo Alejandro Valverde), chiamati ad una delle ultime partecipazioni dell’anno. L’anno scorso a vincere fu Alexandre Geniez in volata davanti a Thibaut Pinot e Vincenzo Nibali.

Di seguito tutte le informazioni sulla Tre Valli Varesine 2018: programma, orari, dove vederla, percorso e altimetria.

MARTEDI’ 9 OTTOBRE

Orario di partenza: 12:00

Orario di arrivo: 16:40-17:10 circa

TRE VALLI VARESINE 2018: DOVE VEDERLA

La corsa sarà visibile in diretta su Rai Sport a partire dalle 15:15 e in differita su Eurosport. Disponibile anche lo streaming live su Rai Play.

PERCORSO E ALTIMETRIA

Considerato il successo delle ultime stagioni, il percorso ricalcherà, in linea di massima, quello delle edizioni precedenti, pur con qualche novità nel tratto conclusivo. In totale verranno percorsi 209,9 chilometri, di cui una buona intorno alla provincia di Varese. Si partirà ancora una volta dalla Città di Saronno, con i corridori che attraverseranno, poi, un tratto pianeggiante lungo la SS233 Varesina, costeggiando i due laghi, di Varese e di Comabbio. Dopodiché si passerà all’interno del Parco del Campo dei Fiori, prima di entrare nel centro di Varese, dove sarà affrontato per nove volte un circuito di circa 12 km.

