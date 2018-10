Ciclismo, Vincenzo Nibali sceglie le ultime corse dell’anno. Lo Squalo tra Emilia e Lombardia, proiettato verso Giro d’Italia 2019 e Mondiali-Olimpiadi 2020

Vincenzo Nibali ha dovuto alzare bandiera bianca durante i Mondiali corsi domenica scorsa a Innsbruck, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita di Igls e non è riuscito a lottare per la conquista della maglia iridata, il suo grande obiettivo stagionale. Il messinese ha pagato a caro prezzo l’infortunio subito al Tour de France quando è caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di uno spettatore: la frattura della decima vertebra toracica ha costretto il 33enne a un’operazione a fine luglio, ha provato un recupero lampo partecipando anche alla Vuelta di Spagna ma purtroppo la forma non era delle migliori sul durissimo tracciato austriaco.

Un vero peccato perché la stagione del capitano della Bahrain Merida si era aperta nel migliore dei modi con la magica vittoria alla Milano-Sanremo, il suo attacco inaspettato sul Poggio ha letteralmente fatto saltare il banco e rimarrà una delle immagini più belle di questa annata ciclistica. Tutto sembrava andare per il meglio ma purtroppo alla Grande Boucle è capitato l’imprevisto che rovina tutti i piani. Enzo ha comunque onorato al meglio tutti gli impegni e ora si appresta a chiudere l’annata con tre gare: appuntamento sabato 6 ottobre al Giro dell’Emilia (l’anno scorso fu secondo alle spalle di Giovanni Visconti), poi la Tre Valli Varesine (mercoledì 9 ottobre) e poi la grande chiusura al Giro di Lombardia (sabato 13), corsa che ha vinto lo scorso anno e dove cercherà l’ennesimo colpaccio.

Naturalmente lo sguardo di Nibali è già puntato verso il 2019 dove con buona probabilità parteciperà al Giro d’Italia con l’obiettivo di indossare la terza maglia rosa della carriera e più a lungo termine si punta alla stagione 2020 che prevede le Olimpiadi e i Mondiali su due percorsi particolarmente duri e adatti alle caratteristiche dello Squalo, pronto anche a rinnovare il contratto con la Bahrain Merida.

Foto: Valerio Origo