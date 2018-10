Tre Valli Varesine 2018: vittoria a sorpresa di Toms Skujins, battuto in volata Thibaut Pinot. Vincenzo Nibali protagonista nel finale

Vittoria a sorpresa del lettone Toms Skujins nella 98ma edizione della Tre Valli Varesine. In una corsa caratterizzata da continui attacchi e rimescolamenti, il 27enne della Trek – Segafredo è riuscito ad entrare nell’azione giusta e poi imporsi in volata sul traguardo di Varese. Il podio viene completato dal francese Thibaut Pinot e dal britannico Peter Kennaugh. Nel finale protagonista anche Vincenzo Nibali, che conferma una condizione in crescita in vista del Giro di Lombardia.

Ritmo altissimo in gruppo nella prima parte e nessuno riesce a fare la differenza. La fuga di giornata parte solamente dopo 35 km con cinque corridori: Matteo Bono (UAE Team Emirates), Michael Storer (Team Sunweb), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), Edoardo Zardini (Wilier-Selle Italia) e Paolo Totò (Sangemini-MgKvis). Il loro vantaggio arriva a sfiorare i 9’, ma nella parte centrale cala rapidamente.

A circa 55 km dalla conclusione esplode la corsa, con tanti attacchi dal gruppo. I fuggitivi della prima ora vengono così ripresi e al comando si forma un gruppetto con tredici corridori: Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), Antonio Pedrero (Movistar), Rafal Majka, Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), Giulio Ciccone (Bardiani-CSF), Pierre Latour (Ag2r La Mondiale), Leo Vincent, Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Andrea Bagioli (UAE-Emirates), Floris De Tier (LottoNL-Jumbo), Edoardo Zardini (Wilier-Selle Italia), Luis Leon Sanchez (Astana) e Mehrawi Kudus (Dimension Data).

Il plotone però reagisce e va ad annullare questo tentativo. Subito dopo partono altri corridori al contrattacco e si forma così un nuovo gruppetto con otto atleti: Visconti, Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo), Ivan Santaromita (Nippo), Robert Power (Mitchelton-Scott), Peter Kennaugh, Buchmann (Bora-Hansgrohe), Mathias Frank (Ag2R La Mondiale) e Toms Skujins (Trek-Segafredo). Nel frattempo da dietro continuano gli scatti con protagonisti in prima persona Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) e il campione iridato Alejandro Valverde (Movistar).

Nel falsopiano successivo all’ultima ascesa di Morosolo, attacca Rigoberto Uran (EF-Drapac) che insieme al compagno di squadra Michael Woods e Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) si riporta in testa. Gli altri inseguitori non riescono più a rientrare e i battistrada si vanno così a giocare la vittoria, con Skujins che si impone nettamente in voltata battendo Pinot e Kennaugh. Alle loro spalle si piazzano Woods, Frank e Kelderman e ad una decina di secondi il gruppo principale.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com