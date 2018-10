Ciclismo, Tre Valli Varesine 2018: Valverde a caccia del bis dopo il Mondiale, Nibali ci prova, attenzione a Pinot

Domani prenderà il via la 98ma edizione della Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo. Si partirà dalla Città di Saronno per arrivare su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la salita del Montello, crocevia della corsa. Ancora non siamo a conoscenza della startlist ufficiale ma possiamo immaginare la grande quantità di campioni che vi parteciperà.

Difficile stabilire dei favoriti, ma sicuramente un ciclista come Alejandro Valverde deve essere considerato tale, a maggior ragione dopo la splendida vittoria al Mondiale. Altro nome altisonante è quello di Thibeaut Pinot, secondo l’anno scorso, il quale potrà contare sull’aiuto di Sebastien Reichenbach, gregario di lusso; poi ci saranno il capitano dell’Astana, Jakob Fuglsand e Primoz Roglic, impressionante al Tour de France, appoggiato da una gran squadra, la Lotto NL-Jumbo, con assistenti del calibro di Robert Gesink ed Enrico Battaglin, anche se l’italiano in condizioni a lui favorevoli potrebbe anche provarci. Da non sottovalutare nemmeno Rafal Majka, in quanto il polacco della Bora-Hansgrohe ha dimostrato di avere i colpi per tentare l’impresa.

Le speranze italiane, tanto per cambiare, sono riposte nelle gambe di Vincenzo Nibali. Il siciliano si sta riprendendo dalla botta subita al Tour e, in tracciati come quello di domani, lo squalo non può non essere temuto dai vari pretendenti alla vittoria finale. Sulla carta potrebbero dire la loro anche Dario Cataldo e Davide Formulo, anche se i due potrebbero essere rilegati a compiti da gregari. Il primo, con ogni probabilità, sarà il principale scudiero di Fuglsand, mentre il secondo svolgerà il ruolo di comprimario di Majka, ma con maggiore libertà nel caso in cui la gamba dovesse essere particolarmente buona. Assente, invece, Gianni Moscon, così come tutto il blocco Sky.

Foto: Nibali – Profilo Twitter