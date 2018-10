Tour of Guangxi 2018: date, programma, orari e tv

Inizierà martedì 16 la seconda edizione del Tour of Guangxi per poi concludersi domenica 21. In totale 6 tappe che porteranno da Beihai a Guilin. Il Giro ricalcherà grossomodo il percorso della della scorsa annata, con unico arrivo in salita la 4a frazione che si concluderà a Nongla, verosimilmente il luogo in cui si deciderà anche il vincitore della classifica generale (le restanti tappe sono dedicate a velocisti e attaccanti). All’esordio del Tour a trionfare fu Tim Wellens davanti a Bauke Mollema e Nicolas Roche. Nonostante sia ancora presto per avere una startlist definitiva, è quasi certa la presenza di Arnaud Demare e Dylan Groenewegen, tra gli sprinter più attesi, Luis Leon Sanchez e Philippe Gilbert, tra i corridori più bravi in attaccanti da lontano. A questi dovrebbero aggiungersi altri big, si parla di Richie Porte, Gianni Moscon e Fabio Aru, ma ancora non si hanno notizie ufficiali.

Di seguito tutte le informazioni sul Tour of Guangxi: programma, orari e dove vederlo.

PROGRAMMA TOUR OF GUANGXI 2018

16/10 Prima Tappa: Beihai – Beihai (107,4 km)

17/10 Seconda Tappa: Beihai – Qinzhou (145,2 km)

18/10 Terza Tappa: Nanning – Nanning (125,4 km)

19/10 Quarta Tappa: Nanning – Nongla (152,2 km)

20/10 Quinta Tappa: Liuzhou – Guilin (212,2 km)

21/10 Sesta Tappa: Guilin – Guilin (169 km)

TOUR OF GUANGXI 2018: DOVE VEDERLO IN DIRETTA

Ancora non ci sono notizie ufficiali sull’assegnazione dei diritti TV in Italia, ma la corsa dovrebbe essere visibile via streaming su account di Eurosport Player.

Foto: Origo V