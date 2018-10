Tour of Guangxi 2018, Gianni Moscon vince la classifica generale. Ultima tappa a Jakobsen

Si chiude con una volata l’ultima corsa a tappe del circuito World Tour 2018: il Tour of Guangxi. Nell’ultima frazione della gara cinese, partita e arrivata a Guilin, a imporsi è nuovamente l’olandese della Quick-Step Floors Fabio Jakobsen. Il successo finale in classifica generale va invece all’azzurro Gianni Moscon, vincitore della tappa regina con arrivo in salita.

È la pioggia a condizionare la prova odierna. Ci provano Wang Meiyin (Bahrain-Merida), Nathan Van Hooydonck (BMC), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Lennard Hofstede (Team Sunweb), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) e José Gonçalves (Katusha-Alpecin) da lontano, ma la fuga odierna non ha nessuna chance di andare in porto. Altri tentativi sull’unica ascesa di giornata, ma lo sprint è l’epilogo naturale della corsa: la Quick-Step fa 73 vittorie stagionali con un super Jakobsen che batte il campione tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) e l’altro teutonico Rüdiger Selig (Bora-hansgrohe). Per l’Italia settima piazza per Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).













Foto: Valerio Origo