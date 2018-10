Ciclismo, Tour of Guangxi 2018: vittoria di Matteo Trentin, beffati Ackermann e Stuyven. Moscon leader della generale

La quinta tappa del Tour of Guangxi 2018 se la aggiudica il nostro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che la spunta in volata sul tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ed il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Giornata felice anche per l’azzurro Gianni Moscon (Team Sky), il quale mantiene la maglia di leader della classifica generale, conquistata nella fantastica tappa di ieri, nonostante i tentativi degli avversari di portagliela via, su tutti quello di Rigoberto Uran (EF-Drapac).

La fuga di giornata prende forma dopo circa 10 chilometri di corsa effettiva ed è composta da soli quattro ciclisti: Silvan Dillier (Ag2r La Mondiale), Tony Martin (Katusha-Alpecin), Pascal Eenkhorn (LottoNL-Jumbo) e Ryan Mullen (Trek-Segafredo). I fuggitivi, seppur pochi, sono tutti in grado di fare la differenza in tratti pianeggianti, a partire da Martin, cronoman di livello mondiale. Il gruppo, proprio per questo motivo, decide di lasciare loro poco margine e il divario, una volta superato i 4’30”, inizia lentamente a ridursi.

La situazione resta la stessa fino ai meno 30 dal traguardo, quando, sull’ultima salita di giornata, un’accelerazione di Uran spezza il plotone e lo riporta sui battistrada. La pioggia scrosciante e il vento forte rendono la scalata e la successiva discesa molto dura, riducendo il gruppo ad una ventina di unità. Nei chilometri appena successivi, però, riescono a rientrare molti corridori, tra cui principalmente passisti. Negli ultimi 5000 metri ci prova anche Andrei Grivko (Astana): il ciclista ucraino non riesce a fare la differenza e viene subito riassorbito. Si giunge, così, ad una volata estremamente caotica, frutto della pioggia, della selezione e di una caduta nel finale. Ad emergere dall’inferno è Trentin, che approfitta della confusione per battere i suoi avversari.

Ordine di arrivo 5a tappa Tour of Guangxi 2018:

1 Matteo Trentin 4h54’34”

2 Pascal Ackermann a 0”

3 Jasper Stuyven a 0”

4 Carlos Barbero a 0”

5 Lawrence Naesen a 0”

6 Clement Venturini a 0”

7 Gianni Moscon a 0”

8 Natnael Berhane a 0”

9 José Gonçalves a 0”

10 Jenthe Biermans a 0”

Classifica generale Tour of Guangxi 2018:

1 Gianni Moscon 16h57’03”

2 Felix Grosschartner a 9”

3 Sergei Chernetski a 14”

Foto: Unipublic/Photogomez Sport