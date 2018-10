Ciclismo femminile, Tour of Guangxi 2018: in Cina si chiude la stagione, ultima sfida tra le velociste

Domani si svolgerà il Tour of Guangxi femminile, ultima prova del Women’s WorldTour. La stagione si chiuderà con questa corsa di un giorno in Cina, in cui vedremo sulla carta una sfida tra le velociste per la conquista della vittoria, ma potrebbero esserci anche della soprese. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite Tour of Guangxi femminile 2018.

Percorso

Partenza e arrivo a Guilin per 145 km di corsa. Prima parte tutta in falsopiano, senza particolari difficoltà. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 50 km quando si scaleranno in successione una salita di terza categoria e una di seconda, con pendenze tra il 5% e l’8% che faranno una discreta selezione in gruppo e su cui le scalatrici proveranno a fare la differenza. Terminata la discesa, gli ultimi 30 km sono però tutti piatti e per le attaccanti non sarà facile resistere al rientro del gruppo che si lancerà a tutta verso la volata.

Favorite

La corsa dovrebbe essere aperta a più soluzioni e manca quindi un vero nome di riferimento. Tra le atlete più forti in gruppo troviamo l’australiana Amanda Spratt e le nostre Elisa Longo Borghini e Tatiana Guderzo, che dovranno però guadagnare un ampio margine in salita per ambire alla vittoria. Per quanto riguarda le ruote veloci invece andrà a caccia del bis Maria Vittoria Sperotto, vincitrice a sorpresa lo scorso anno, che se la dovrà vedere con la cubana Arlenis Sierra, la britannica Hannah Barnes, l’australiana Annette Edmondson e Chiara Consonni.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo