Tennis: Simona Halep soffre di un’ernia del disco. Si prospetta uno stop per la n.1 del mondo

Un fulmine a ciel sereno scuote il circuito WTA del tennis. Simona Halep, numero uno del ranking, soffre di un’ernia del disco. Lo ha annunciato la stessa tennista rumena, poco dopo la sua eliminazione all’esordio nel torneo di Pechino dove si è dovuta ritirare dopo un set contro la tunisina Ons Jabeur.

“Ho fatto una risonanza magnetica e ho scoperto di avere un’ernia discale” – le parole della 27enne di Costanza in un messaggio sul suo profilo Twitter – “Discuterò con i miei medici nei prossimi giorni, ma spero di tornare presto“.

Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia.

I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated. Thanks for all your support ❤️ pic.twitter.com/tQ6cFTsB9o

— Simona Halep (@Simona_Halep) October 2, 2018