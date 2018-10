Tennis, Ranking WTA (8 ottobre): Simona Halep sempre al vertice, Camila Giorgi n.1 azzurra

Alcune variazioni nel ranking WTA del tennis mondiale. La graduatoria è sempre guidata dalla rumena Simona Halep, giunta alla 33esima settima consecutiva di “dominio”.La 27enne di Costanza, lontana però dai campi per un problema alla schiena, vede avvicinarsi la danese Caroline Wozniacki, vittoriosa nel torneo di Pechino. Wozniacki distante, quindi, 931 punti da Simona. Alle loro spalle Angelique Kerber (terza) e Naomi Osaka (“best ranking”). Guadagna un posto Karolina Pliskova, sesta, mentre ne perde tre Petra Kvitova, settima. Compiono uno step in avanti Sloane Stephens e Julia Goeges mentre entra per la prima volta tra le top10 l’olandese Kiki Bertens. Dopo non essersi confermata a Wuhan e a Pechino esce dalle migliori dieci del mondo la francese Caroline Garcia, attualmente n.16.

CLASSIFICA WTA – TOP TEN

1 Halep, Simona (ROU) 0 7.421 punti

2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.490

3 Kerber, Angelique (GER) 0 5.400

4 Osaka, Naomi (JPN) +2 4.770

5 Svitolina, Elina (UKR) 0 4.350

6 Pliskova, Karolina (CZE) +1 4.345

7 Kvitova, Petra (CZE) -3 4.255

8 Stephens, Sloane (USA) +1 4.022

9 Goerges, Julia (GER) +1 3.785

10 Bertens, Kiki (NED) +1 3.740

In casa Italia perde una piazza Camila Giorgi. La 26enne marchigiana scende al numero 32 ma è saldamente il riferimento tricolore. Dietro di lei progredisce Sara Errani, numero 76. Fuori dalle top100, perde posizioni Martina Trevisan, ora numero 199

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP TEN

32 Giorgi, Camila (ITA) -1 1.533 punti

76 Errani, Sara (ITA) +3 791

199 Trevisan, Martina (ITA) -1 298

202 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +28 290

204 Paolini, Jasmine (ITA) -2 289

219 Di Giuseppe, Martina (ITA) -7 265

229 Chiesa, Deborah (ITA) +7 249

246 Grymalska, Anastasia (ITA) -1 227

266 Pieri, Jessica (ITA) -4 200

298 Rubini, Stefania (ITA) +4 158

316 Brescia, Georgia (ITA) +3 142













