Tennis, Ranking WTA (1° ottobre): Simona Halep sempre in vetta, Camila Giorgi n.1 azzurra

Alcuni cambiamenti ci sono nella top10 del ranking WTA di questo 1° ottobre 2018. Al vertice troviamo sempre Simona Halep. La 26enne di Costanza è in vetta per la 32esima settimana consecutiva (la 48esima complessiva), con 2.451 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. I mutamenti riguardano la risalita delle ceca Petra Kvitova, in quarta posizione, e l’ucraina Elina Svitolina (n.5). Da notare, poi, anche il miglior posizionamento in carriera della vincitrice degli US Open 2018 la giapponese Naomi Osaka, ora sesta. Non aver confermato il titolo di Wuhan (Cina) costa caro alla francese Caroline Garcia che perde ben quattro posizioni, essendo ora numero 8, preceduta anche dall’altra ceca Karolina Pliskova.

CLASSIFICA WTA – TOP TEN

1 Halep, Simona (ROU) 0 8.061 punti

2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 5.610

3 Kerber, Angelique (GER) 0 5.345

4 Kvitova, Petra (CZE) +1 4.635

5 Svitolina, Elina (UKR) -1 4.555

6 Osaka, Naomi (JPN) +2 4.390

7 Pliskova, Karolina (CZE) 0 4.345

8 Garcia, Caroline (FRA) -4 3.925

9 Stephens, Sloane (USA) 0 3.912

10 Goerges, Julia (GER) 0 3.730

Per quanto concerne le italiane, Camila Giorgi è sempre la n.1 del Bel Paese. La 26enne marchigiana scende al numero 31, perdendo un posto rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle Sara Errani, numero 79, mentre fuori dalle migliori 100 Martina Trevisan, ora numero 198.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP TEN

30 Giorgi, Camila (ITA) -1 1.533 punti

79 Errani, Sara (ITA) 0 791

195 Trevisan, Martina (ITA) -3 298

202 Paolini, Jasmine (ITA) -1 289

212 Di Giuseppe, Martina (ITA) -16 273

230 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +11 245

236 Chiesa, Deborah (ITA) -12 241

245 Grymalska, Anastasia (ITA) -6 227

262 Pieri, Jessica (ITA) -10 204

302 Rubini, Stefania (ITA) +7 154

319 Brescia, Georgia (ITA) -5 142













Credits: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com