Tennis, Julia Goerges e Daria Kasatkina vincono gli ultimi titoli prima delle Finals

Si sono conclusi oggi i tornei WTA della settimana, con una giornata di anticipo rispetto al solito, per lasciare completamente spazio alle Finals che prenderanno il via domani a Singapore. Nel torneo Premier di Mosca ha trionfato la padrona di casa Daria Kasatkina, mentre nel torneo International del Lussemburgo ha vinto la tedesca Julia Goerges.

Nel torneo giocato sul cemento indoor russo, la padrona di casa Daria Kasatkina, numero sei del tabellone, ha battuto in rimonta la qualificata tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 2-6 7-6 (3) 6-4 in due ore e cinque minuti di gioco. Nel primo set la tunisina dal 2-2 ha infilato quattro giochi consecutivi ed ha vinto la partita per 6-2. Nella seconda frazione la tunisina è salita 3-1, ma non è stata in grado di condurre in porto la sfida, subendo il controbreak nel settimo gioco. Al tie break la russa dal 3-3 ha vinto quattro punti di fila ed ha portato la contesa alla partita decisiva. Il terzo set ha visto diversi break e controbreak, con la russa che ha chiuso 6-4 trovando lo strappo decisivo proprio nell’ultimo game.

Nel torneo giocato sul cemento indoor lussemburghese la tedesca Julia Goerges, testa di serie numero uno del seeding, ha superato la qualificata elvetica Belinda Bencic con il punteggio di 6-4 7-5 dopo una sfida durata un’ora e mezza. Nel primo set lo strappo che si rivelerà decisivo arriva nel corso del quinto gioco, con un break ottenuto a trenta. La tedesca è perfetta, non concede palle break e chiude alla prima occasione per 6-4. Nella seconda partita la teutonica non sfrutta due break point in apertura me trova comunque l’allungo decisivo sfruttando la terza palla break concessa dalla svizzera nell’undicesimo gioco. Ancora una volta la tedesca chiude senza concedere palle break, vincendo per 7-5.













