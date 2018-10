Tennis, Juan Martin Del Potro salterà le ATP Finals 2018. Cilic sesto qualificato, in quattro per gli altri due posti

Juan Martin Del Potro non sarà alle ATP Finals di Londra, che partiranno il prossimo 11 novembre. La notizia è stata rilanciata da Sebastian Torok su La Nacion: dalle sue parole si svelano inoltre ulteriori dettagli sul recupero del giocatore argentino dalla frattura della rotula destra che lo sta tenendo lontano dai campi.

La valutazione dietro al forfait di Del Potro sta nell’eccessivo rischio nel giocare quello che, per tanti, si chiama ancora Masters a 31 giorni dall’infortunio: serve, perché la frattura si stabilizzi, almeno un mese e mezzo. Da qui arriva la scelta di non forzare i tempi, anche se la questione è meno grave di quanto temuto dallo stesso numero 4 del mondo poche settimane fa. L’argentino potrebbe rientrare agli Australian Open o, se fosse ritenuto necessario, all’ormai familiare torneo di Delray Beach.

L’uscita di scena di Del Potro ha come effetto immediato quello di qualificare Marin Cilic per Londra: il croato è il sesto ad essersi guadagnato l’accesso dopo Nadal, Djokovic, Federer, Zverev e Anderson. Rimangono due posti da assegnare e ci sono quattro giocatori in lizza: Dominic Thiem, Kei Nishikori, John Isner e Borna Coric. L’austriaco è quasi certo di essere il settimo qualificato, mentre il giapponese deve arrivare almeno ai quarti per avere la stessa certezza,altrimenti l’americano può superarlo in caso di semifinale. Il croato, infine, è legato a una pura possibilità matematica: dovrebbe vincere il torneo sperando che Nishikori perda prima dei quarti e Isner prima delle semifinali.













