Tennis: Caroline Garcia si impone a Tianjin, il primo titolo in carriera per Dayana Yastremska a Hong Kong

Successi per la francese Caroline Garcia e per la giovane ucraina Dayana Yastremska nelle finali di Tianjin (Cina) e di Hong Kong in questa domenica di tanto tennis femminile.

La transalpina si è imposta nell’atto conclusivo del torneo cinese contro la testa di serie n.1 del seeding Karolina Pliskova con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 44 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato che, nei fatti, si è deciso nel tie-break del primo parziale, vinto dalla Garcia 8-6, che ha dato poi il via al trionfo della n.16 del ranking che si è portata a casa il primo titolo di questo 2018 e il sesto nella sua carriera, in una competizione dotata di un montepremi di 750mila dollari.

Ancor più significativo il successo della “Millenial” di Odessa, numero 102 del mondo, che ha superato piuttosto facilmente la cinese Qiang Wang, numero 24 WTA e testa di serie n.6 del torneo, con lo score di 6-2 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un risultato significativo per la Yastremska che inizia a farsi largo nel mondo delle “grandi” avendo di base un tennis per imporsi e rendere la vita difficile a tante. Per la tennista dell’Est si tratta infatti del primo sigillo nel circuito WTA e forse questo riscontro potrebbe essere il primo di una lunga serie. Non resta che attendere.













Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock.com