Tennis, Camila Giorgi vola nella classifica Wta! Best ranking dopo la vittoria nel torneo di Linz

Camila Giorgi vola nel ranking WTA e sale al numero 27 della classifica mondiale di tennis femminile. La marchigiana, grazie alla vittoria ottenuta nel torneo di Linz (sconfitta agevolmente la russa Ekaterina Alexandrova in Finale), ha scalato ben cinque posizioni rispetto all’inizio del torneo in terra austriaca e domani potrà festeggiare il suo best ranking (non era mai andata oltre alla trentesima piazza) con 1813 punti in cantiere (ne ha guadagnati 280 in questa occasione).

La 26enne ha scavalcato Dominika Cibulkova (1805), Su-Wei Hsieh (1720) e Maria Sharapova (1603). Le rivali più immediate che la precedono sono la rumena Mihaela Buzarnescu (1900) e l’ucraina Lesia Tsurenko (1830), poi la spagnola Carla Suarez (2124) e la cinese Qiang Wang (2155) sono decisamente più lontane.













Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com