Tennis, ATP Stoccolma 2018: niente finale per Fabio Fognini. Sconfitta in due set con il greco Tsitsipas

Fabio Fognini manca l’accesso alla finale del torneo ATP di Stoccolma. Il ligure è stato sconfitto in due set dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 16 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco.

E’ un inizio di primo set molto equilibrato e con i due tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio. Si arriva nell’ottavo gioco, con Tsitsipas che riesce a strappare il servizio al ligure alla seconda palla break. Fabio ha l’occasione immediata per il controbreak e non sfrutta quattro occasioni, ma al quinto set point è il greco a chiudere il primo set in suo favore per 6-3.

Il secondo set si apre con Fognini che deve difendere subito tre palla break, ma le annulla e riesce a tenere il servizio. Purtroppo il break è nell’aria e arriva immediatamente nel terzo gioco, quando Tsitsipas alla quarta palla break riesce a portarsi avanti 2-1. Fabio chiede anche l’intervento del medico e al rientro il ligure fatica. Il greco strappa ancora la battuta all’azzurro e sale 5-2, per poi chiudere 6-2 la seconda frazione.

In finale adesso il numero sedici del mondo affronterà il vincente dell’altra semifinale che vedrà scontrarsi l’americano John Isner e il lettone Ernests Gulbis.

foto: Lev Radin/Shutterstock