Tennis, ATP Pechino 2018: Matteo Berrettini supera Leonardo Mayer e va al secondo turno

Matteo Berrettini, dopo aver superato le qualificazioni, vince anche l’incontro valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Pechino battendo in due set l’argentino Leonardo Mayer, numero 52 al mondo, con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e sedici minuti di gioco ed agli ottavi di finale affronterà il britannico Kyle Edmund, numero 5 del seeding e 16 della classifica.

Nel primo set l’azzurro parte male al servizio, dovendo annullare quattro palle break all’avversario nel secondo game. L’argentino, col vantaggio di servire per primo costringe Berrettini ad inseguire, ma il nostro rappresentante registra la battuta e non demorde. Lo strappo decisivo infatti è dell’azzurro, che nel settimo gioco vince il game a trenta in risposta e sale 4-3 e servizio. L’italiano tiene bene il turno seguente e poi attacca anche nel nono gioco, trovando un nuoco break a quindici e chiudendo al primo set point.

Nel secondo parziale Berrettini parte forte e continua ad inanellare game, trovando il break nel secondo gioco, vinto ancora a quindici. L’azzurro conferma lo strappo nel game seguente portando a sette la striscia, dal 2-3 del primo parziale al 6-3 3-0. Berrettini è solidissimo al servizio e non concede all’avversario la possibilità di rientrare, portandosi così sul 5-2 non pesante ed assicurandosi di andare a servire per il match. Non ce ne sarà bisogno: nell’ottavo gioco l’azzurro ai vantaggi trova un nuovo break e chiude 6-2, staccando il pass per gli ottavi.

Berrettini vince 62 punti contro i 43 dell’avversario, servendo il 62% di prime in campo ed ottenendo l’81% di punti, mentre sulla seconda la percentuale scende al 58. L’azzurro concede cinque palle break, ma le cancella tutte, convertendo, al contrario, quattro delle sei opportunità guadagnate. Quattro gli ace ed altrettanti i doppi falli dell’italiano.













Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco

roberto.santangelo@oasport.it