Tennis, ATP Pechino 2018: Fabio Fognini va in semifinale. Eliminato in due set il magiaro Marton Fucsovics

Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Pechino: sul cemento outdoor cinese li ligure si sbarazza in due set del magiaro Marton Fucsovics, che nei turni precedenti aveva eliminato nell’ordine Andreas Seppi e Marco Cecchinato, ed ora attenderà il vincente della sfida tra Juan Martin Del Potro (l’argentino è il numero uno del seeding) ed il serbo Filip Krajinovic. Punteggio finale della sfida 6-4 6-4 per l’azzurro in un’ora e quaranta minuti di gioco.

Nel primo set Fognini non sfrutta due palle break in avvio, poi nel secondo gioco è costretto ad annullarne tre all’avversario. Il punto di rottura della frazione arriva nel quinto game, quando ai vantaggi l’azzurro ottiene il break e sale 3-2 col servizio a disposizione. Non ci sono altri break point fino a quando il ligure va a servire per il set sul 5-4: Fognini si ritrova sotto 15-40, poi infila quattro punti di fila e porta a casa la partita per 6-4 in 49 minuti.

Nella seconda frazione l’italiano non sfrutta una palla break nel terzo game, poi, ancora nel quinto gioco, trova il break ai vantaggi alla terza occasione. Il ligure conferma lo strappo andando 4-2, poi addirittura trova un secondo break di margine strappando il servizio a quindici al magiaro. Sul 5-2 la partita sembra in discesa, ma Fognini, che nei primi tre turni al servizio della seconda frazione aveva concesso appena un punto all’avversario, non sfrutta due match point e cede la battuta. Nel nono gioco Fucsovics soffre ma tiene il servizio senza concedere match point e si porta 4-5, ma nel game successivo l’azzurro vince due punti di fila dal 30-30 e chiude i conti sul 6-4 in 51 minuti di gioco.

Fognini ha servito il 65% di prime ottenendo il 65% di punti sulla prima ed il 64% sulla seconda. L’azzurro ha messo a segno due ace ed un doppio fallo, ed in totale ha vinto 78 punti contro i 66 dell’avversario. Il ligure ha concesso sei break point salvandone cinque, mentre ha sfruttato tre delle otto opportunità avute.













Foto: lev radin shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it