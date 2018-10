Tennis, Torino vuole ospitare le ATP Finals dal 2021: corsa per la candidatura

Torino sarebbe intenzionata a candidarsi per ospitare le ATP Finals, il Masters che chiude la stagione di tennis e che prevede la partecipazioni dei migliori otto giocatori del mondo. Il torneo resterà a Londra fino al 2020, poi si sposterà a partire dall’anno successivo e il capoluogo piemontese vuole essere della partita come ha confermato il sindaco Chiara Appendino: “Stiamo verificando se ci sono tutte le condizioni per l’avvio dell’iter di candidatura di Torino per ospitare, a partire dal 2021, l’Atp Finals. Torino ha le carte in regola per provare a cogliere questa opportunità che riguarda l’evento tennistico più importante al mondo dopo i quattro tornei del Grande Slam, uno dei più seguiti da pubblico e media. La concorrenza internazionale sarà estremamente agguerrita, ma se l’evento lascerà Londra, Torino ha le carte in regola per ospitarlo”.

Il processo di candidatura è ufficialmente aperto, le domande dovranno essere presentate entro il 2 novembre e poi verrà presa una decisione non prima di marzo 2019. Dopo la mancata possibilità della candidatura per le Olimpiadi Invernali 2026, Torino prova a ripartire da uno degli eventi più importanti della stagione tennistica. A lanciare l’idea era stato il Presidente del Coni Giovanni Malagò: “Sta emergendo la possibilità di poter supportare una candidatura di Torino per le ATP Finals di tennis. Si è sempre svolto a Londra, adesso l’Atp ha deciso di renderlo itinerante. Ci sarà un bando e l’unica città italiana che può pensare di candidarsi per ovvi motivi di impianti è Torino. Questa è una pista che Torino si può giocare, noi del Coni siamo molto vicini a supportarla e penso e spero lo possa essere anche il governo“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Leonard Zhukovsky / Shutterstock