Fabio Fognini-Juan Martin Del Potro, semifinale ATP 500 Pechino: data, programma, orario d’inizio e tv. Come vedere la partita

Fabio Fognini affronterà Juan Martin Del Potro nelle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cemento cinese, il ligure è riuscito a sbarazzarti dell’ungherese Fucsovics e ora se la dovrà vedere col temibile argentino, numero 1 del seeding e reduce dalla finale giocata agli US Open. Si preannuncia una sfida stellare per il tennista azzurro che cercherà una vera e propria impresa contro il numero 4 del mondo: Fognini sta cercando di inseguire una difficile qualificazione al Masters di Londra che chiuderà la stagione e accedere all’atto conclusivo di Pechino gli permetterebbe di sognare davvero in grande anche se partirà con gli sfavori del pronostico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fognini-Del Potro, semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming sul sito internet di Supertennis.

SABATO 6 OTTOBRE:

Orario da definire Fabio Fognini vs Juan Martin Del Potro

Ancora da comunicare l’ordine delle due semifinali

FOGNINI-DEL POTRO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis e in diretta streaming sul sito internet di Supertennis.













Foto: jctabb shutterstock