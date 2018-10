Golf, PGA Tour: al Safeway Open c’è Sepp Straka al comando seguito da Chase Wright e Phil Mickelson

Si è concluso nella notte il primo giro del Safeway Open, torneo del PGA Tour che si gioca sul North Course del Silverado Country Club, nella contea di Napa in California. Si è portato al comando l’austriaco Sepp Straka, capace di girare in 63 colpi, frutto di nove birdie. L’austriaco, che proviene dal Web.com Tour, ha sorpreso davvero tutti, dal momento che non lo si può certo definire un frequentatore abituale del circuito maggiore.

Dietro il venticinquenne di Vienna che ha studiato alla University of Georgia si è posizionato Chase Wright, che è rimasto a quota 64, mentre al terzo posto, reduce da una Ryder Cup non proprio esaltante per lui, c’è Phil Mickelson, che dalla buca 9 alla 15 ha infilato una serie di sei birdie per chiudere a -7. Nutrito gruppo in quarta posizione a -6: ci sono gli americani Brandt Snedeker, Alex Prugh, J. T. Poston, Sam Saunders, Adam Long, Wyndham Clark, il canadese Mackenzie Huges e il sudcoreano Sungjae Im.

Troviamo più indietro in classifica l’inglese Danny Willett, al momento al 54° posto con -2, mentre più indietro ancora c’è il veterano di Cleveland Jason Dufner, che è pari con il par e si trova anche in buona compagnia, dal momento che lo affianca l’argentino Emiliano Grillo.













