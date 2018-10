Tennis, ATP Pechino 2018: Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’azzurro sconfitto da Márton Fucsovics in due set

Niente da fare per Andreas Seppi nel primo turno dell’ATP di Pechino 2018. L’altoatesino è stato sconfitto dall’ungherese Márton Fucsovics con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 40 minuti di partita. Un match nel quale Andreas ha pagato a caro prezzo alcuni passaggi a vuoto che hanno consentito al rivale di involarsi verso il successo ed accedere al prossimo round dove incontrerà il vincitore della sfida tra il nostro Marco Cecchinato (testa di serie n.8) e il cipriota Marcos Baghdatis (wild card).

Nel primo set entrambi hanno un inizio deficitario al servizio concedendo il break e l’immediato controbreak. Seppi, però, fa davvero tanta fatica a tenere a bada le risposte del proprio rivale ed è costretto a perdere il turno in battuta anche nel quinto game. Avanti 4-2, Fucsovics prende il largo strappando il servizio al bolzanino anche nel nono gioco e facendo propria la frazione sul 6-3, forte del 40% dei punti ottenuti contro la prima di Seppi.

Nel secondo set si ripete per certi versi il medesimo canovaccio del parziale precedente. Andreas e il magiaro non hanno una resa ottimale in battuta e le opportunità break si susseguono quasi in ogni game, portando a due break per parte. Tuttavia, entrando nella fase calda, l’ungherese si dimostra più lucido a sfruttare un altro passaggio a vuoto dell’italiano nel decimo gioco, concludendo la pratica sul 6-4.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Yuya Chiu / Shutterstock.com