Tennis, ATP Pechino 2018: un eccellente Fabio Fognini supera il russo Rublev ed accede ai quarti di finale

Un eccellente Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cimento cinese è andata in scena una delle migliori prestazioni stagionali del ligure, che ha sconfitto in due set il russo Andrey Rublev, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e nove minuti di gioco.

Una partita dominata dal tennista azzurro, che continua nella sua corsa a distanza contro Kei Nishikori. Infatti l’azzurro è tredicesimo, distante solo una posizione dal suo best ranking, attualmente occupata proprio dal giapponese, che è nei quarti nel torneo casalingo di Tokyo.

Nel primo set è decisivo un solo break, che è quello ottenuto da Fognini nel terzo game. L’azzurro gioca bene e soprattutto non va mai in difficoltà negli scambi da fondo campo contro le bordate del russo. Il numero uno d’Italia chiude il set in suo favore per 6-4. L’inerzia della partita non cambia anche nel secondo set, perché Fognini alza ulteriormente il proprio livello e strappa per due volte il servizio a Rublev nel terzo e nono gioco, chiudendo per 6-3 la seconda frazione.

Adesso Fognini affronterà nei quarti di finale l’ungherese Marton Fucsovics, numero 45 del mondo, che ha sconfitto in precedenza al primo turno Andreas Seppi e poi oggi al secondo Marco Cecchinato.













Foto: Lev Radin/Shutterstock