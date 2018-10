Taekwondo, i ranking mondiali aggiornati. Vito Dell’Aquila sale al quarto posto nei -54 kg, Daniela Rotolo si conferma nona nei -62 kg

Archiviati i Grand Prix di Mosca, Taoyuan e Manchester e in attesa delle Finals che si terranno a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) il 22 e 23 novembre, facciamo il punto sulla stagione degli azzurri del taekwondo esaminando le classifiche mondiali aggiornate (ottobre 2018). Vito Dell’Aquila si conferma il numero uno del movimento italiano. Il 17enne pugliese prosegue la propria crescita salendo al 4°posto nei -54 kg e al 57° nei -58 kg e può continuare a coltivare il sogno Tokyo 2020. Tra le donne la migliore si conferma Daniela Rotolo, nona nei -62 kg, ma segnali di crescita si colgono in generale da tutto il movimento azzurro.

Vediamo nel dettaglio i ranking mondiali aggiornati:

UOMINI

-54 kg

Vito Dell’Aquila si conferma ai vertici mondiali della categoria salendo in quarta posizione e riducendo la distanza dall’iraniano Armin Hadipour Seighalani che guida la classifica. Daniel Lo Pinto guadagna ben sette posizioni portandosi al 51° posto, mentre Antonio Flecca scivola di tre gradini e si assesta in 65a piazza.

1 Armin HADIPOUR SEIGHALANI Iran 172.40

2 Cesar RODRIGUEZ Mexico 153.96

3 Tae-hun KIM Republic of Korea 145.80

4 Vito DELL’AQUILA Italy 136.13

5 Jack WOOLLEY Ireland 133.33

6 Ramnarong SAWEKWIHAREE Thailand 123.21

7 Moustapha KAMA Senegal 121.50

8 Adrian VICENTE YUNTA Spain 115.89

9 Moaz NABIL Egypt 98.60

10 Dionysios RAPSOMANIKIS Greece 96.70

-58 kg

Due azzurri nelle prime 60 posizioni: Antonio Flecca guadagna quattro posizioni e sale al 44° posto, mentre Vito Dell’Aquila continua la propria crescita anche nella categoria di peso superiore e si colloca in 57a posizione con ben 19 avversari superati.

1 Tae-hun KIM Republic of Korea 398.72

2 Mikhail ARTAMONOV Russia 321.89

3 Jesus TORTOSA CABRERA Spain 310.30

4 Carlos NAVARRO Mexico 269.39

5 Farzan ASHOURZADEH FALLAH Iran 244.29

6 Safwan KHALIL Australia 206.97

7 Tawin HANPRAB Thailand 194.29

8 Salaheddine BENSALEH Belgium 162.84

9 Rui BRAGANCA Portugal 160.25

10 Stepan DIMITROV Moldova 142.94

-63 kg

Simone Crescenzi perde una posizione e si ritrova 29°, mentre Gabriele Caulo, bronzo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, mantiene la 51a posizione.

1 Jaouad ACHAB Belgium 199.44

2 Lovre BRECIC Croatia 189.24

3 Lucas GUZMAN Argentina 137.16

4 Hakan RECBER Turkey 126.51

5 Shuai ZHAO China 121.46

6 Deni ANDRUN RAZIC Croatia 111.57

7 Ouahid BRIKI Tunisia 105.02

8 Mahammad MAMMADOV Azerbaijan 104.90

9 Soroush AHMADI Iran 99.08

10 Bernardo PIE Dominican Republic 98.08

-68 kg

Il veterano della squadra azzurra Claudio Treviso perde due posizioni e finisce 55°. Il giovane atleta calabrese Simone Alessio continua invece la propria ascesa scalando altri tre gradini ed entrando nella Top 100 con la 99a posizione. Poco più indietro Davide Spinosa, stabile al 105° posto.

1 Dae-hoon LEE Republic of Korea 516.23

2 Alexey DENISENKO Russia 334.03

3 Ahmad ABUGHAUSH Jordan 277.27

4 YU-JEN HUANG Chinese Taipei 219.05

5 Javier PEREZ POLO Spain 172.29

6 Peter LONGOBARDI Great Britain 160.00

7 Edival PONTES Brazil 153.93

8 Christian MCNEISH Great Britain 149.87

9 Jaouad ACHAB Belgium 148.93

10 Vladimir DALAKLIEV Bulgaria 147.40

-74 kg

Treviso e Alessio protagonisti anche in questa categoria. Il primo perde una posizione ed è 46°, mentre il secondo guadagna ben 6 posizioni salendo al 86° posto.

1 Toni KANAET Croatia 205.65

2 Maksim KHRAMTCOV Russia 181.44

3 Nikita RAFALOVICH Uzbekistan 178.10

4 Thomas RAHIMI USA 157.85

5 Seif EISSA Egypt 139.04

6 Jaysen ISHIDA USA 130.08

7 Daniel QUESADA BARRERA Spain 103.83

8 Andrew PARK Canada 103.65

9 Julio FERREIRA Portugal 100.79

10 Achraf MAHBOUBI Morocco 100.77

-80 kg

Roberto Botta paga le ultime prestazioni non eccezionali e perde una posizione. Il 16° posto lo rende comunque la seconda punta della formazione maschile azzurra. Più indietro Cristian Clementi, 122°, e Ivan Scala, 179°.

1 Cheick Sallah CISSE Cote D’ivoire 448.72

2 Milad BEIGI HARCHEGANI Azerbaijan 355.85

3 Maksim KHRAMTCOV Russia 284.30

4 Aaron COOK Moldova 240.25

5 Moises HERNANDEZ Dominican Republic 205.76

6 Richard Andre ORDEMANN Norway 204.25

7 Anton KOTKOV Russia 195.73

8 Yunus SARI Turkey 190.45

9 Raul MARTINEZ GARCIA Spain 187.58

10 Damon SANSUM Great Britain 177.27

-87 kg

Il migliore degli azzurri è Matteo Milani che perde una posizione e si trova 37°. Molto più indietro gli altri italiani con Luigi Traversa, 153°, e Matteo Marjanovic, 178°.

1 Vladislav LARIN Russia 240.80

2 Alexander BACHMANN Germany 198.36

3 Daniel ROS GÓMEZ Spain 152.30

4 Bryan SALAZAR Mexico 150.50

5 Ivan Konrad TRAJKOVIC Slovenia 148.24

6 Smaiyl DUISEBAY Kazakhstan 142.57

7 Yassine TRABELSI Tunisia 133.72

8 Jordan STEWART Canada 124.51

9 Seydou GBANE Cote D’ivoire 101.42

10 Kyo-don IN Republic of Korea 92.47

+87 kg

Ancora Matteo Milani a difendere i colori azzurri nella categoria. Il 23enne bergamasco guadagna ben 42 posizioni e si porta a ridosso della Top 100, in 107a posizione. Paradossalmente i migliori italiani in classifica sono Leonardo Basile, 72°, e Carlo Molfetta, 105°, entrambi ritirati.

1 Abdoul ISSOUFOU Niger 319.03

2 Kyo-don IN Republic of Korea 300.34

3 Radik ISAEV Azerbaijan 286.54

4 Sajjad MARDANI Iran 270.25

5 Vladislav LARIN Russia 267.00

6 Roman KUZNETSOV Russia 260.10

7 Dmitriy SHOKIN Uzbekistan 229.59

8 Anthony Mylann OBAME Gabon 220.48

9 Mahama CHO Great Britain 216.16

10 Stephen LAMBDIN USA 204.90

DONNE

-46 kg

Tre azzurre nella Top 100 in questa categoria. Martina Corelli conferma la propria crescita e guadagna altre due posizioni raggiungendo il 46° posto, mentre Sofia Zampetti e Sarah Al Halwani sono rispettivamente 70a e 95a.

1 Yvette YONG Canada 215.07

2 Kyriaki KOUTTOUKI Cyprus 168.04

3 Dina POURYOUNES LANGEROUDI Netherlands 151.19

4 Rukiye YILDIRIM Turkey 147.98

5 Iryna ROMOLDANOVA Ukraine 144.02

6 Napaporn CHARANAWAT Thailand 135.31

7 Thi Kim Tuyen TRUONG Vietnam 120.64

8 Fadia FARHANI Tunisia 108.04

9 Jae-young SIM Republic of Korea 104.54

10 Andrea RAMIREZ VARGAS Colombia 102.52

-49 kg

Erica Nicoli perde una posizione ma si conferma la migliore azzurra al 33° posto. Più indietro Sarah Al Halwani, 75°. Da segnalare le 23 posizioni guadagnate da Martina Corelli, vincitrice del recente Greece Open, che si porta in 163a piazza.

1 Panipak WONGPATTANAKIT Thailand 413.49

2 So-hui KIM Republic of Korea 400.94

3 Kristina TOMIC Croatia 311.62

4 Vanja STANKOVIC Serbia 207.01

5 Tijana BOGDANOVIC Serbia 194.25

6 Rukiye YILDIRIM Turkey 179.08

7 Nour ABDELSALAM Egypt 167.10

8 Iris TANG SING Brazil 160.61

9 Itzel MANJARREZ Mexico 157.77

10 Yasmina AZIEZ France 156.45

-53 kg

Categoria complessa per le atlete azzurre: la migliore è ancora Erica Nicoli, 114a con 8 posizioni guadagnate. Più indietro Francesca Radaelli, 161a.

1 Tatiana KUDASHOVA Russia 220.46

2 Inese TARVIDA Latvia 176.52

3 Madeline FOLGMANN Germany 170.41

4 Zeliha AGRIS Turkey 165.77

5 Tijana BOGDANOVIC Serbia 112.74

6 Sarah MALYKKE Denmark 107.35

7 Roxana NOTHAFT Germany 99.94

8 Rahma BEN ALI Tunisia 95.89

9 Min-Ah HA Republic of Korea 89.16

10 Radwa ABDELKADER Egypt 89.05

-57 kg

Altra categoria in cui le italiane sono lontane dalle posizioni di vertice. Natalia D’Angelo la migliore in 130a posizione, più staccata Cristiana Gaspa, 174a.

1 Jade JONES Great Britain 566.92

2 Hatice Kubra ILGUN Turkey 324.00

3 Ah-Reum LEE Republic of Korea 320.74

4 Skylar PARK Canada 261.44

5 Nikita GLASNOVIC Croatia 238.94

6 Raheleh ASEMANI Belgium 200.21

7 Patrycja ADAMKIEWICZ Poland 198.71

8 Bruna VULETIC Croatia 190.68

9 Lijun ZHOU China 175.36

10 Hedaya MALAK Egypt 171.31

-62 kg

Daniela Rotolo conferma il proprio ruolo di punta di diamante della squadra femminile e si mantiene al 9° posto. Anche Natalia D’Angelo, 24a, rimane tra le prime 25 al mondo nonostante due posizioni perse. Più indietro ma comunque tra le Top 100 Licia Martigiani, 88a.

1 Irem YAMAN Turkey 238.31

2 Marta CALVO GOMEZ Spain 156.97

3 Magda WIET HENIN France 151.56

4 Ruth GBAGBI Cote D’ivoire 130.70

5 Rabia BACHMANN Germany 107.18

6 So-hee KIM Republic of Korea 99.28

7 Ashley KRAAYEVELD Canada 96.66

8 Dar’ya YAKOVLEVA Ukraine 93.46

9 Daniela ROTOLO Italy 89.43

10 Amanda BLUFORD USA 87.67

-67 kg

Categoria che sorride ai colori azzurri con ben 5 atlete nella Top 100. La migliore è anche qui Daniela Rotolo, 31a con due posizioni guadagnate. Poco più indietro Cristiana Rizzelli, 36a. A seguire Cristina Gaspa, 69a, Maristella Smiraglia, 73a, e Dalila D’Ambra, 81a.

1 Nur TATAR ASKARI Turkey 403.59

2 Paige MC PHERSON USA 338.96

3 Hyeri OH Republic of Korea 321.56

4 Lauren WILLIAMS Great Britain 319.30

5 Matea JELIC Croatia 251.34

6 Yunfei GUO China 251.15

7 Ruth GBAGBI Cote D’ivoire 237.62

8 Elin JOHANSSON Sweden 208.77

9 Haby NIARE France 188.22

10 Polina KHAN Russia 178.76

-73 kg

La migliore azzurra è Maristella Smiraglia che consolida il proprio posto tra le Top 30 guadagnando un’altra posizione e portandosi in 29a piazza.

1 Milica MANDIC Serbia 200.51

2 Hyeri OH Republic of Korea 155.10

3 Madelynn GORMAN-SHORE USA 133.91

4 Karina ZHDANOVA Russia 131.02

5 Iva RADOS Croatia 126.54

6 Maria ESPINOZA Mexico 125.86

7 Yanna SCHNEIDER Germany 113.31

8 Nafia KUS Turkey 106.00

9 Da-bin LEE Republic of Korea 99.40

10 Reshmie OOGINK Netherlands 88.41

+73 kg

Laura Giacomini perde una posizione ma si conferma tra le Top 25 con il 24° posto.

1 Bianca WALKDEN Great Britain 591.89

2 Shuyin ZHENG China 393.27

3 Aleksandra KOWALCZUK Poland 338.64

4 Nafia KUS Turkey 227.82

5 Jackie GALLOWAY USA 224.04

6 Briseida ACOSTA Mexico 222.23

7 Saebom AN Republic of Korea 192.74

8 Wiam DISLAM Morocco 154.44

9 Olga IVANOVA Russia 138.76

10 Da-bin LEE Republic of Korea 131.20

