Taekwondo, Grand Prix 2018: tre azzurri in gara a Manchester. Vito Dell’Aquila pronto a tornare sul podio

Questo fine settimana si svolgerà a Manchester (Gran Bretagna) il quarto Grand Prix di taekwondo della stagione. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima delle finali di Fujairah e ancora una volta potremo assistere al confronto diretto tra i migliori atleti del mondo. Trattandosi del massimo circuito internazionale, verranno assegnati punti fondamentali per il ranking olimpico che qualifica a Tokyo 2020.

In gara troveremo tre azzurri. Le maggiori speranze di salire sul podio saranno riposte in Vito Dell’Aquila (-58 kg), che ha centrato uno straordinario terzo posto a Mosca e si è fermato poi ai quarti a Taoyuan. Il 17enne pugliese è ormai stabilmente ai vertici mondiali in questa categoria e l’obiettivo dovrà quindi essere di raggiungere nuovamente la semifinale, per continuare a scalare il ranking.

In cerca invece di riscatto invece Roberto Botta (-80 kg), che è uscito al primo turno a Taoyuan. Nelle gare precedenti aveva dato dei segnali positivi e sarà quindi importante ritrovare un buon risultato per non perdere fiducia. Vuole rifarsi anche Laura Giacomini (+67 kg), che a Roma era stata eliminata al primo incontro e ora torna per migliorarsi.

Foto: FITA