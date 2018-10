Taekwondo, Carlo Molfetta: “Il nostro è un movimento in grande crescita. Dell’Aquila ha grandi potenzialità”

A margine degli Assoluti di Taekwondo ha rilasciato una breve intervista a “La Repubblica” Carlo Molfetta, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 ed ora Team Manager della Nazionale. Molfetta ha parlato della crescita di questo sport nel Bel Paese e delle prospettive di Vito Dell’Aquila, grande promessa nostrana.

Sui numeri del taekwondo in Italia: “Il nostro è un movimento in grande crescita. Il mio oro a Londra un po’ ha avuto il suo peso, se è vero che in Puglia e in tutta Italia sono aumentati il numero di iscritti nelle palestre. Molti genitori puntano sul taekwondo per avviare i propri figli allo sport: per noi è una grandissima soddisfazione“.

Il talento più splendente in questo momento è quello di Vito Dell’Aquila: “Lo scorso agosto ha vinto una gara del Gran Prix, cosa che non accadeva ad un italiano da ben tre anni. Un risultato che la dice lunga sulle potenzialità di un ragazzo che pur avendo diciotto anni, ha un’esperienza internazionale di grande livello“.













Foto: FITA

